В оснащение смартфона Realme C15 войдут чип Helio G35 и 13-Мп основная камера

Появилась свежая порция информации о характеристиках смартфона среднего уровня Realme C15, официальная презентация которого состоится на следующей неделе.

Компания Realme выпустила в июне 2020 года смартфон Realme C11, являющейся прямым конкурентом Redmi 9C.

На днях стало известно, что компания также планирует выпустить усовершенствованный вариант этой модели под названием Realme C15.

По информации СМИ, Realme C15 будет поставляться с восьмиъядерным чипсетом Helio G35, 13-Мп основной камерой и питаться от аккумулятора емкостью 6000 мАч. Realme C15 будет иметь два варианта оперативной памяти — 3 ГБ и 4 ГБ. Это означает, что общая производительность будет лучше, чем у Realme C11.

Также ожидается, что на задней панели в квадратном модуле с 13-Мп основной камерой также будут установлены 8-Мп сверхширокоугольный датчик, 2-Мп датчик глубины и 2-Мп камера для макросъемки.

Напомним, производитель Xiaomi в скором времени анонсирует новый смартфон. Предполагается, что на коммерческом рынке он дебютирует под названием Poco C3, пополнив сегмент недорогих устройств. Новинка станет переименованной версией Redmi 9C