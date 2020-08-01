Скачать
Суббота, 01.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Степанов назвал области-антирекордсмены по COVID-19
Степанов назвал области-антирекордсмены по COVID-19
В Украине продолжает увеличиваться прирост COVID-19
В Украине продолжает увеличиваться прирост COVID-19
UFC Fight Night 173: результаты взвешивания (Видео)
UFC Fight Night 173: результаты взвешивания (Видео)
Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: август 2020 года
Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: август 2020 года

Новый геймплейный трейлер Battletoads раскрыл дату релиза (Видео)

Новый геймплейный трейлер Battletoads раскрыл дату релиза (Видео)
Обновлено 11:38 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Microsoft опубликовала новый трейлер ремейка Battletoads, в котором объявила дату релиза — 20 августа.

В новом трейлере RARE представлено немного геймплея Battletoads, и объявлено, что выйдет игра уже 20 августа этого года. Проект захватит Xbox One, PC (будет доступна в Steam), а также с первого дня появится в Xbox Game Pass.

Известно, что игроки получат beat 'em up о культовых жабах с мультяшной графикой и кооперативом на троих.

Фолловеры Xbox Game Pass уже могут перезагрузить игру на PC или Xbox One, а в Steam появились системные требования игры: 

Минимальные

ОС: Windows 10

Процессор: Pentium G620

Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GTX 650 или AMD R7 250x

DirectX: Версии 11

Место на диске: 15 ГБ

Рекомендуемые

ОС: Windows 10

Процессор: AMD Phenom II x4 965

"Call of Duty: Modern Warfare": в новом трейлере разработчики представили группировку "Тень" (Видео)

Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GTX 650 Ti или AMD R7 260

DirectX: Версии 11

Место на диске: 15 ГБ

Также сообщается, что по сюжету герои игры будут иметь возможность объединится с давним врагом, конечно же чтобы вместе остановить новую угрозу.

Судя по всему, геймеров ждут не только бесконечные драки, но и секции с гонками на байках, и платформинг.

Напомним, Pokémon GO Fest в этом году впервые состоялся в онлайн-режиме - игроки могли принять участие в событии из любой точки мира. теперь же Niantic подвела итоги ивента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Игры, Техно, Battletoads.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С сегодняшнего дня продлили карантин: какие изменения ждут украинцев
02 1 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Владимир Зеленский призвал Шмыгаля проанализировать состояние рынка электрической энергии в Украине
04 Первый премьер Украины может войти в ТКГ
05 Кулеба пообщался со своим белорусским коллегой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минэнерго рассказали о достижениях уходящей недели
В Минэнерго рассказали о достижениях уходящей недели
Над США столкнулись два пассажирских самолета, есть погибшие
Над США столкнулись два пассажирских самолета
Август встречает холодно и дождливо: прогноз погоды на начало месяца
Август встречает холодно и дождливо
Пэрис Хилтон трогательно поздравила любимого с годовщиной отношений (Видео)
Пэрис Хилтон трогательно поздравила любимого с годовщиной отношений (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь