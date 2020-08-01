Новый геймплейный трейлер Battletoads раскрыл дату релиза (Видео)

Microsoft опубликовала новый трейлер ремейка Battletoads, в котором объявила дату релиза — 20 августа.

В новом трейлере RARE представлено немного геймплея Battletoads, и объявлено, что выйдет игра уже 20 августа этого года. Проект захватит Xbox One, PC (будет доступна в Steam), а также с первого дня появится в Xbox Game Pass.

Известно, что игроки получат beat 'em up о культовых жабах с мультяшной графикой и кооперативом на троих.

Фолловеры Xbox Game Pass уже могут перезагрузить игру на PC или Xbox One, а в Steam появились системные требования игры:

Минимальные

ОС: Windows 10

Процессор: Pentium G620

Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GTX 650 или AMD R7 250x

DirectX: Версии 11

Место на диске: 15 ГБ

Рекомендуемые

ОС: Windows 10

Процессор: AMD Phenom II x4 965

Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GTX 650 Ti или AMD R7 260

DirectX: Версии 11

Место на диске: 15 ГБ

Также сообщается, что по сюжету герои игры будут иметь возможность объединится с давним врагом, конечно же чтобы вместе остановить новую угрозу.

Судя по всему, геймеров ждут не только бесконечные драки, но и секции с гонками на байках, и платформинг.

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