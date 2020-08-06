Панки на тропе войны и "вархаммеровский гримдарк": "Necromunda: Underhive Wars" получила дату релиза (Трейлер)

Necromunda: Underhive Wars — игровая адаптация одноимённой настольной тактической игры. Действие тактики происходит во вселенной Warhammer 40K под городами Некромунды, где обитают банды, сражающиеся друг с другом за власть и деньги.
В Necromunda будет как сюжетная кампания, так и мультиплеерный режим до четырёх игроков. Геймплейно игра похожа на недавнюю Gears: Tactics.
За разработку отвечает студия Rogue Factor, выпустившая тактику Mordheim: City of the Damned в 2015 году. Среди разработчиков также есть Джонатан Жак-Бельте, который до этого был арт-директором Deus Ex: Human Revolution и Mankind Divided.
Necromunda: Underhive Wars можно предзаказать в Steam за 439 грн.