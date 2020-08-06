Скачать
Четверг, 06.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 5 августа: Закон об электронном кабинете и реформа по питанию в школах Украины
Итоги 5 августа: Закон об электронном кабинете и реформа по питанию в школах Украины
"Один из крупнейших неядерных взрывов в истории": эксперты оценили мощность взрыва в Бейруте
Эксперты оценили мощность взрыва в Бейруте
Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в 1/4 Лиги Европы (Видео)
Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в 1/4 Лиги Европы (Видео)
Instagram Reels: Facebook запустил конкурента TikTok
Instagram Reels: Facebook запустил конкурента TikTok

Панки на тропе войны и "вархаммеровский гримдарк": "Necromunda: Underhive Wars" получила дату релиза (Трейлер)

Панки на тропе войны и "вархаммеровский гримдарк": "Necromunda: Underhive Wars" получила дату релиза (Трейлер)
Обновлено 04:45 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
Тактическая пошаговая игра Necromunda: Underhive Wars, действия которой разворачиваются во вселенной Warhammer 40 000, пойдет в релиз 8 сентября.

Necromunda: Underhive Wars — игровая адаптация одноимённой настольной тактической игры. Действие тактики происходит во вселенной Warhammer 40K под городами Некромунды, где обитают банды, сражающиеся друг с другом за власть и деньги.

В Necromunda будет как сюжетная кампания, так и мультиплеерный режим до четырёх игроков. Геймплейно игра похожа на недавнюю Gears: Tactics.

Новый геймплейный трейлер Battletoads раскрыл дату релиза (Видео)

За разработку отвечает студия Rogue Factor, выпустившая тактику Mordheim: City of the Damned в 2015 году. Среди разработчиков также есть Джонатан Жак-Бельте, который до этого был арт-директором Deus Ex: Human Revolution и Mankind Divided.

Necromunda: Underhive Wars можно предзаказать в Steam за 439 грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игры, Necromunda: Underhive Wars, Warhammer 40 000.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько птиц Вы видите среди кошек? Личностный тест
02 Куриные яйца: полезный продукт, помогающий похудеть без лишних усилий
03 Президент подписал закон об электронном кабинете
04 Питание в школах: В Кабмине одобрили реформу
05 Актер из "Квартала 95" Александр Пикалов переболел коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новые лица в ТКГ: Фокин пообщался с Ермаком
Новые лица в ТКГ: Фокин пообщался с Ермаком
В столице запретили купаться на пляжах
В столице запретили купаться на пляжах
Пандемия COVID-19: в Австралии закрыли внутренние границы
Пандемия COVID-19: в Австралии закрыли внутренние границы
Рецепт дня: Свинина с помидорами и сыром
Рецепт дня: Свинина с помидорами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь