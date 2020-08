100 евро и она твоя: Google готовит новую смарт-колонку

"Распространителем" стал инсайдер Роланд Куандта (Roland Quandt). Если верить его посту в Твиттер, то в этом месяце Google анонсирует новую смарт-колонку с кодовым названием J2.

Что это за колонка инсайдер не сообщает. Больше всего, что это та модель, тизер которой компания презентовала еще в начале июля. Также Роланд говорит, что гаджет дебютирует в конце августа и будет стоить около 100 евро.

Данная колонка является приемником оригинальной колонки Google Home. Устройство выйдет в свет под названием Google Nest и станет больше. Также, колонка сможет стоять в двух положениях: вертикальном и горизонтальном.

There's a new Google Home launching soon codenamed "J2" and it's supposedly going to cost about 100 Euros. Available from the end of August, retail says.

