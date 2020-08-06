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100 евро и она твоя: Google готовит новую смарт-колонку

100 евро и она твоя: Google готовит новую смарт-колонку
08:15 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
В сети появилась информация, что компания Google готовит к выходу на рынок ещё одно новое устройство.

"Распространителем" стал инсайдер Роланд Куандта (Roland Quandt). Если верить его посту в Твиттер, то в этом месяце Google анонсирует новую смарт-колонку с кодовым названием J2.

Что это за колонка инсайдер не сообщает. Больше всего, что это та модель, тизер которой компания презентовала еще в начале июля. Также Роланд говорит, что гаджет дебютирует в конце августа и будет стоить около 100 евро.

Данная колонка является приемником оригинальной колонки Google Home. Устройство выйдет в свет под названием Google Nest и станет больше. Также, колонка сможет стоять в двух положениях: вертикальном и горизонтальном.

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Новинке приписывают парочку расцветок, улучшенные динамики, стерео режим, который сможет объединить несколько колонок в одну, и по традиции фирменный голосовой помощник Google Assistant.

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Все по теме:

Google, Технологии, Гаджет, Техно, Колонка.

Автор:

Телеграф
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