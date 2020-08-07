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Xiaomi рассекретила название нового флагмана

Xiaomi рассекретила название нового флагмана
20:39 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) не стал хранить тайну и раскрыл название смартфона.

11 августа компания Xiaomi проведет презентацию, на которой представит новый флагманский смартфон.

Ожидалось, что флагман получит название Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Но на самом деле на международном рынке он будет называться Xiaomi Mi 10 Ultra.  А в Китае у него будет другое имя — Mi 10 Supreme Edition.

Скорее всего, будет две версии Mi 10 Ultra, причем вторая будет коллекционным изданием.

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Напомним, флагману приписывают «дырявый» OLED-дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц, камеру с главным сенсором на 108 Мп и 100-кратным зумом, чип Snapdragon 865 или 865+, а также аккумулятор на 4500 мАч со сверхбыстрой зарядкой на 120 Вт. Кроме этого, новинка сможет похвастаться специальным игровым режимом с возможностью выбрать графику, а также настраивать частоту процессора.

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Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Техно, Xiaomi.

Автор:

Телеграф
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