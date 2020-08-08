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Horizon Zero Dawn вышла на ПК и тут же была взломана

Horizon Zero Dawn вышла на ПК и тут же была взломана
Обновлено 08:39 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Оказалось, что в издании для ПК-проекта Horizon Zero Dawn нет системы защиты Denuvo.

Вчера, 7 августа состоялся релиз долгожданной версии Horizon Zero Dawn на ПК. В день выхода новинки ее легко удалось взломать хакерской группе Codex.

Об этом сообщается на портале CrackWatch.

Отмечается, что хакеры из Codex обнаружили в игре ни Denuvo, ни какой-либо другой DRM-защиты. Отсутствует даже стандартная защита Steam, которую хакеры могут взломать за считанные минуты.

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Что мы знаем о Horizon Zero Dawn?

Это экшн с элементами RPG с открытым миром. Изначально игра была эксклюзивом PlayStation 4 — релиз данной версии в Европе прошел 1 марта 2017-го. Но уже через три года разработчики решили портировать Horizon Zero Dawn на ПК. Приобрести игру можно в Epic Games Store либо в Steam. На Metacritic версию для PlayStation 4 от журналистов оценили 88 баллов, а для ПК — 85 баллов из 100.

Напомним, 4 августа студия Mediatonic и издательство Devolver Digital выпустили на ПК и PlayStation 4 Fall Guys: Ultimate Knockout. В день релиза Fall Guys одновременно играли более 50 тысяч пользователей в Steam.

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Игра, ПК, Horizon: Zero Dawn.

Автор:

Телеграф
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