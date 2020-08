Сервера слетают: Fall Guys оказалась слишком популярной (Видео)

В день релиза Fall Guys одновременно играли более 50 тысяч пользователей в Steam.

Вчера, 4 августа, студия Mediatonic и издательство Devolver Digital выпустили на ПК и PlayStation 4 Fall Guys: Ultimate Knockout. Это соревновательная игра, которая по своей сути немного напоминает королевские битвы.

В трейлере к релизу разработчики показали, как один неудачливый пользователь собрался с силами и сумел достичь победы.

Смотрите трейлер Fall Guys: Ultimate Knockout:

Отмечается, что в первый день онлайн игры превысил отметку в 50 тыс. человек. За трансляциями аркады на Twitch наблюдали более 225 тыс. зрителей.

Сервера не выдерживают такого наплыва пользователей. В попытке бороться с потоком пользователей разработчики даже временно отключили регистрацию новых учётных записей для PS4, но пока это не особо помогло — подключиться все равно получается у немногих. По словам команды проекта, около 100 тысяч человек постоянно пытаются зайти в игру.

Ранее стример Rudeism сделал геймпад с помощью мармелада, чтобы победить в Fall Guys. Внутри конфет он расположил сенсорные датчики и прикрепил мармелад к столу, чтобы случайно его не уронить.

Напомним, сервис Steam продолжает наполняться играми Electronic Arts. После появления серии Need For Speed, Dragon Age и Mass Effect на полки магазина Valve попала Star Wars: The Old Republic.