Не только iPhone и iPad: что Apple готовит к осенней презентации

В начале осени, по традиции, состоится презентация новых устройств Apple. Что представит компания в этом году, далее в материале.

В начале осени Apple проведет традиционную презентацию, на которой дебютируют новые смартфоны семейства iPhone 12. Издание Mydrivers, ссылаясь на источники, рассказало, как пройдет мероприятие и что на нем покажут.

Во-первых, осеннюю презентацию проведут в онлайн формате, как и недавнюю WWDC. Традиционно презентацию начнет глава компании Тим Кук.

Во-вторых, сообщается, что всего компания представит 9 новых продуктов. В первую очередь, на презентации дебютируют новые смартфоны из семейства iPhone 12. Всего их будет четыре: 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовые iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro, а также 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Вместе со смартфонами дебютируют и iPad нового поколения и "умные" часы Apple Watch 6, которые смогут измерять уровень кислорода в крови пользователя.

В программе презентации также значится AirTag (брелок, который поможет отыскать разные предметы и гаджеты) и долгожданная беспроводная зарядная станция AirPower.

Кроме этого, разработчики обещают анонс новой кредитной карты - Apple Card. Ее представили еще в прошлом году, а в 2020 году вероятно будут представлены обновления и улучшения.

Ожидается, что презентация пройдет 8 сентября.