Коронакризис не повлиял: в Apple зафиксировали рекордный квартал

Сегодня, 31 июля, Apple презентовала свои финансовые показатели по итогам второго квартала этого года.

Доходы производителя гаджетов Apple в текущем квартале составили 59,7 млрд долларов. Таким, образом по сравнению с предыдущим кварталом они выросли на 11%.

Об этом заявил генеральный директор Apple Тим Ку, передается в официальном пресс-релизе Apple.

"Рекордный квартал компании обусловливается значительным ростом товаров и услуг и ростом в каждом из наших географических сегментов", - рассказал он.

Отмечается, что акционная прибыль увеличилась на 18% - до 2,58 доллара.

При этом, операционная прибыль Apple выросла до 13 млрд долларов, а чистая прибыль - до 11,2 млрд долларов за отчетный период.

Выручка от продажи iPhone достигла 26,42 млрддолларов, выручка от сервисов - 13,16 млрд долларов.

После обнародования этого отчета совет директоров Apple утвердил дробления акций, находящихся в обращении, в соотношении четыре к одному, чтобы сделать ценные бумаги компании более доступными для инвесторов.

Напомним, правительство Великобритании обратилось за помощью к Японии в развитии сети 5G. Накануне Британия отказалась от планов по привлечению для этих целей китайской компании Huawei.