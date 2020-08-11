Доступна всем желающим: вышла публичная бета-версия Apple watchOS 7

Речь идет о новой прошивке watchOS 7. Ее могут протестировать все желающие на часах Apple Watch 3, 4 и 5. Ранее система была доступна только разработчикам.
Из нововведений в ПО есть функция отслеживания сна, новые режимы тренировок, поддержка велосипедных маршрутов на картах и многое другое.
Чтобы установить прошивку на свое устройство, надо сначала поставить тестовую сборку iOS 14 на iPhone. После этого перейти на сайт компании и следовать инструкции.
Стабильная версия watchOS 7 должна появиться осенью. К сожалению, более точных сроков выхода пока нет.
Как сообщалось ранее, В начале осени этого года состоится традиционная презентация новых устройств компании Apple. Что представит компания в этом году, читайте в материале.