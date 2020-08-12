Скачать
Среда, 12.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова вырос суточный прирост COVID-19
В Украине снова вырос суточный прирост COVID-19
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Шахтер - Базель: обзор разгрома от горняков 4:1 (Видео)
Шахтер - Базель: обзор разгрома от горняков 4:1 (Видео)
12 августа - Международный день молодежи
12 августа - Международный день молодежи

Релиз Halo Infinite перенесли на 2021 год

Релиз Halo Infinite перенесли на 2021 год
10:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Игра-шутер Halo Infinite теперь выйдет в 2021 году, пропустив запуск Xbox Series X.

Halo Infinite не попадает в стартовую линейку Xbox Series X, и выйдет уже в следующем году.

В официальном Twitter-аккаунте студия 343 Industries объявила о переносе Halo Infinite на 2021 год. Точной даты не сообщается.

Разработчики отмечают, что в связи с множеством факторов, в том числе и пандемия коронавируса, на создание игры нужно выделить больший срок.

"Мы знаем, что это разочарует многих из вас, и мы разделяем ваши чувства. Поддержка и страсть, которые показывало сообщество все эти года, вдохновляет команду. Мы больше всего хотели поиграть в нашу игру вместе с сообществом на этих зимних праздниках. Дополнительное время позволит нам закончить критически важную работу, необходимую, чтобы предоставить самую амбициозную Halo в ожидаемом фанатами качестве", — пишут 343 Industries.

Сервера слетают: Fall Guys оказалась слишком популярной (Видео)

Напомним, 7 августа состоялся релиз долгожданной версии Horizon Zero Dawn на ПК. В день выхода новинки ее легко удалось взломать хакерской группе Codex.

Отмечается, что хакеры из Codex обнаружили в игре ни Denuvo, ни какой-либо другой DRM-защиты. Отсутствует даже стандартная защита Steam, которую хакеры могут взломать за считанные минуты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игра, Xbox Series X, Halo Infinite.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продолжает соблазнять фанов: Тина Кунаки опубликовала новые сексуальное фото
02 Самый главный прием пищи за день: что нежелательно есть на завтрак
03 Прощаемся с холестерином: продукты, которые способствуют его снижению
04 Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra
05 Российская вакцина от COVID-19: в Германии назвали препарат "экспериментом на людях с высоким риском"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СOVID-19: за сутки выявили более 250 тысяч новых больных
СOVID-19: за сутки выявили более 250 тысяч новых больных
На Донбассе не прекращают стрелять
На Донбассе не прекращают стрелять
Карантин в Украине: в Минздраве объединили некоторые показатели
Карантин в Украине: в Минздраве объединили некоторые показатели
Не нужно ничего особенного: эффективный способ избежания заражения Covid-19
Не нужно ничего особенного: эффективный способ избежания заражения Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь