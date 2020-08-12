Релиз Halo Infinite перенесли на 2021 год

Игра-шутер Halo Infinite теперь выйдет в 2021 году, пропустив запуск Xbox Series X.

Halo Infinite не попадает в стартовую линейку Xbox Series X, и выйдет уже в следующем году.

В официальном Twitter-аккаунте студия 343 Industries объявила о переносе Halo Infinite на 2021 год. Точной даты не сообщается.

Разработчики отмечают, что в связи с множеством факторов, в том числе и пандемия коронавируса, на создание игры нужно выделить больший срок.

"Мы знаем, что это разочарует многих из вас, и мы разделяем ваши чувства. Поддержка и страсть, которые показывало сообщество все эти года, вдохновляет команду. Мы больше всего хотели поиграть в нашу игру вместе с сообществом на этих зимних праздниках. Дополнительное время позволит нам закончить критически важную работу, необходимую, чтобы предоставить самую амбициозную Halo в ожидаемом фанатами качестве", — пишут 343 Industries.

Напомним, 7 августа состоялся релиз долгожданной версии Horizon Zero Dawn на ПК. В день выхода новинки ее легко удалось взломать хакерской группе Codex.

Отмечается, что хакеры из Codex обнаружили в игре ни Denuvo, ни какой-либо другой DRM-защиты. Отсутствует даже стандартная защита Steam, которую хакеры могут взломать за считанные минуты.