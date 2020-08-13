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Приятная неожиданность: Motorola назвала дату презентации нового смартфона

Приятная неожиданность: Motorola назвала дату презентации нового смартфона
08:44 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Motorola определилась с датой анонса своего нового смартфона - "раскладушки" RAZR 5G.

Motorola назвала дату, которую нужно отметить в календаре всем поклонникам компании. 9 сентября 2020 года производитель проведет мероприятее, на котором расскажет о "чем-то новом". "Getting ready to flip the smartphone experience once again" - говорится в описании презентации.

Мероприятие будет виртуальным, как и в принципе все мероприятия, запланированные на ближайшее время.

Какое устройство представят не известно, но тизер-приглашение так и намекает на новый складной смартфон.

Устройство проходит под кодовым названием Odyssey. "Раскладушке" обещают процессор Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным 5G-модемом Snapdragon X52 и 8 ГБ ОЗУ,  дисплей с POLED-матрицей на 6.2 или 6.7 дюймов, аккумулятор на 2845 мАч с быстрой зарядкой, а также модуль камеры Samsung ISOCELL Bright GM1 на 48 Мп. 

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Официальное название гаджета пока неизвестно. Вероятно, это будет Motorola RAZR 5G или Motorola RAZR 2 5G.

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Смартфоны, Технологии, Motorola, Техно.

Автор:

Телеграф
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