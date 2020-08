Приятная неожиданность: Motorola назвала дату презентации нового смартфона

Компания Motorola определилась с датой анонса своего нового смартфона - "раскладушки" RAZR 5G.

Motorola назвала дату, которую нужно отметить в календаре всем поклонникам компании. 9 сентября 2020 года производитель проведет мероприятее, на котором расскажет о "чем-то новом". "Getting ready to flip the smartphone experience once again" - говорится в описании презентации.

Мероприятие будет виртуальным, как и в принципе все мероприятия, запланированные на ближайшее время.

Какое устройство представят не известно, но тизер-приглашение так и намекает на новый складной смартфон.

Устройство проходит под кодовым названием Odyssey. "Раскладушке" обещают процессор Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным 5G-модемом Snapdragon X52 и 8 ГБ ОЗУ, дисплей с POLED-матрицей на 6.2 или 6.7 дюймов, аккумулятор на 2845 мАч с быстрой зарядкой, а также модуль камеры Samsung ISOCELL Bright GM1 на 48 Мп.

Официальное название гаджета пока неизвестно. Вероятно, это будет Motorola RAZR 5G или Motorola RAZR 2 5G.