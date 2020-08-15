В Microsoft рассказали о всех плюсах и особенностях складного смартфона Surface Duo (Видео)

В четверг, 13 августа, представители Microsoft поделилась 35-минутным видеороликом, в котором продемонстрировала долгожданный складной смартфон Surface Duo во всей красе.

На днях компания Microsoft открыла прием предзаказов на складной смартфон Surface Duo, а теперь посвятила новинке 35-минутный ролик YouTube, в котором Панос Панай (Panos Panay), директор по продуктам Microsoft, рассказал и показал все преимущества и особенности смартфона.

Напомним, у Microsoft Surface Duo два 5.6-дюймовых FHD+ OLED-дисплея, которые соединены 360-градусным шарниром. Смартфон складывается, как книжка, и поддерживает фирменный стилус Surface Pen.

По словам Паноса Паная, гаджет понравится поклонникам Surface, офисных приложений Microsoft и пользователям Android (хотя это довольно обширная категория). Судя по видео, им действительно удобно пользоваться: два экрана позволяет открывать одновременно несколько ссылок и соцсетей, приложение и рабочий стол или смотреть видео на одном большом дисплее.

Также Surface Duo удобно использовать для чтения электронных книг. Тем более, сам смартфон выглядит как настоящая книга.

В завершение ролика показали фрагмент, демонстрирующий "начинку" Surface Duo.

Напомним, новинку уже можно предзаказать в США за 1399 долларов. Продажи стартуют 10 сентября. Появится ли аппарат на глобальном рынке - неизвестно.

Как сообщалось ранее, недавно в СМИ просочилась информация о том, что Microsoft хочет купить TikTok на фоне слухов о запрете приложения президентом США Дональдом Трампом. Но, позже стало известно, что американская корпорация поставила на паузу переговоры о покупке популярной китайской соцсети.