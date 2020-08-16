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Камеру Samsung Galaxy S21 лишат одной важной детали

Камеру Samsung Galaxy S21 лишат одной важной детали
Обновлено 12:52 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Руководство Samsung решило, что флагманы Galaxy S21 не получат камеры с датчиком ToF.

Техногигант Samsung только недавно презентовал флагманы семейства Galaxy Note 20, а теперь по сети "гуляет" информация о смартфонах 2021 года Galaxy S21.

По данным инсайдеров, камеры грядущих флагманов не будут иметь датчик ToF, который предназначен для сбора данных о глубине сцены. Кстати, модели Galaxy Note 20 таких сенсоров тоже не имеют, хотя еще в Galaxy S20 их использовали.

Причин для такого решения несколько. Во-первых, датчики ToF уступают LiDAR конкурента — в планшетах iPad Pro (в iPhone 12 они тоже должны быть). Во-вторых, такой модуль может быть полезен при развитии приложений дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности, а они пока пользуются не такой популярностью, да и потенциал этих технологий еще не раскрыли.

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Поэтому пока в смартфоны Samsung не будут встраивать датчик ToF, но о полном отказе от них компания не сообщает. Вероятно, в будущем Samsung снова внедрит эту технологию.

Напомним, основатель и глава компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг (Ross Young) подтвердил, что смартфон Samsung Galaxy S20 FE получит дисплей с повышенной частотой обновления.

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Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Флагманы, Samsung Galaxy S21.

Автор:

Телеграф
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