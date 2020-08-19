Apple выпустила iOS 14 beta 5: что нового

Компания Apple выпустила пятую бета-версию iOS 14 для разработчиков.

Кардинальных изменений в прошивке нет, но производитель внес несколько небольших, но заметных изменений. Также, добавили несколько мелких, но полезных нововведений.

В новой прошивке Apple вернула возможность выбирать время будильника прокруткой часов. Также добавлен новый большой виджет Apple News.

Еще в iOS 14 beta 5 теперь можно не показывать скрытые альбомы в галерее. Плюс ко всему, в ПО добавили новый интерфейс запроса разрешения для отслеживания местоположения.

iOS 14 beta 5 и iPadOS 14 beta 5 - это довольно большие обновления с точки зрения размера загружаемых файлов, составляющие почти 2 ГБ и почти 4 ГБ соответственно для большинства пользователей. Обновления имеют номер сборки 18A5351d.

Прошивку уже начали получать пользователи, которые ранее установили версию iOS 14 для разработчиков.

Напомним, ранее компания Apple выпустила публичную бета-версию Apple watchOS 7. Ее могут протестировать все желающие на часах Apple Watch 3, 4 и 5. Ранее система была доступна только разработчикам.