Значит, война: Apple планирует отрезать Epic Games от iOS и Mac

Apple пригрозила удалить аккаунт разработчика Epic Games и отрезать компанию от Apple Developer Program.

Война Epic Games и Apple продолжается, назревает большой взрыв, от которого могут сильно пострадать многие разработчики.

На прошлой неделе "Эпики" внедрили альтернативный способ оплаты в Fortnite, позволяющий нести деньги прямиком Epic Games. Таким образом Apple и Google не получали отчислений в 30% за транзакции, что огорчило компании. В итоге владельцы Google Play и App Store удалили Fortnite из магазинов, а Epic Games подала в суд на платформодержателей.

Теперь же Apple угрожает удалить аккаунт разработчика Epic Games. В итоге у компании не будет доступа к инструментарию для iOS и Mac. Таким образом исчезнет возможность создавать игры для этих платформ. Запрет также распространяется на Apple Developer Program, благодаря которой разработчики могут публиковать игры на всех устройствах Apple (даже Apple TV), и получают другие бонусы.

Как оказалось, Epic предвидела подобный расклад, и направила судебный запрет, который должен сохранить аккаунт разработчика, пока компании разбираются с первым иском.

"Эпики" также просят суд заставить Apple вернуть Fortnite в App Store, дабы сохранить свой бизнес от фатальных последствий.

Epic Games объясняет, что потеряв инструментарий Apple компания не сможет распространять программы для iOS и Mac. Кроме того, указанные платформы потеряют Unreal Engine с его инструментами, которые "Эпики" продают сторонним разработчикам игр. Ограничение или отсутствие доступа к движку на платформах Apple может отрицательно повлиять на студии, которые полагаются на него при создании игр.

Напомним, независимая киностудия Snoot Entertainment, произведшая хоррор "Маленькие чудовища" с Лупитой Нионго и драму "Слепые пятна", взялась за экранизацию игры Firewatch.

7 августа состоялся релиз долгожданной версии Horizon Zero Dawn на ПК. В день выхода новинки ее легко удалось взломать хакерской группе Codex.