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Совсем скоро: в Apple случайно "слили" дату выхода iPhone 12

Совсем скоро: в Apple случайно "слили" дату выхода iPhone 12
12:00 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
На официальном YouTube-канале компании Apple появилась дата выхода iPhone 12, после чего публикацию удалили.

Глобальная пандемия коронавируса COVID-19 повлияла на все релизы новых гаджетов 2020 года.  Кроме того, что большинство из них пришлось провести онлайн, некоторые презентации также сместились со своих уже традиционных дат.

Аналогичная ситуация происходит и с долгожданной презентацией нового модельного ряда iPhone: сначала в компании сообщали, что не успевают с производством новых смартфонов и их выход придется отложить. Аналитики также прогнозировали, что сентябрьскую презентацию Apple перенесут как минимум на пару недель.

Однако, на днях на официальном YouTube-канале, по всей видимости случайно, засветилась дата презентации iPhone 12: внимательные пользователи заметили, что Apple запланировала трансляцию на 10 сентября 2020-го. Вскоре данная публикация была удалена.

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В 2019 году линейка iPhone 11 также была презентована именно в этот день, хотя у экспертов, приближенных к Apple, есть сомнения, что сейчас у представителей Купертино получится организовать презентацию к этому времени.

Напомним, на днях в сети появились фото линейки iPhone 12 в чехлах до официальной презентации.

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Все по теме:

Apple, Гаджеты, Смартфоны, iPhone 12.

Автор:

Телеграф
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