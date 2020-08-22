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Старый дизайн Facebook навсегда исчезнет в сентябре

Старый дизайн Facebook навсегда исчезнет в сентябре
12:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Пока у пользователей соцсети есть возможность перейти на новый интерфейс или остаться со старым, но скоро ее не будет.

Facebook представил масштабный редизайн социальной сети еще в прошлом году. Сначала новый интерфейс появился в мобильных приложениях на iOS и Android, после чего - и в веб-версии. Теперь в Facebook рассказали, когда окончательно распрощаются с старым дизайном.

Напомним, пока у пользователей Facebook.com есть выбор: они могут перейти на новый интерфейс или в любой момент вернуться к старому. Это происходит одним кликом в настройках аккаунта.

Но в сентябре этой возможности больше не будет: переходный период завершается, и в Facebook останется только новый интерфейс.

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"Мы внесли улучшения в новый Facebook.com и рады, что все могут опробовать новый дизайн. Прежде, чем мы сделаем классический Facebook недоступным в сентябре, мы надеемся, что вы дадите нам знать, как мы можем продолжать делать Facebook лучше для всех", - рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, разработчики популярной социальной сети Facebook тестируют новый дизайн страниц, а также упрощенную систему управления страницами.

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Facebook, Дизайн.

Автор:

Телеграф
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