Дизайнер воссоздал лица всех римских императоров с помощью ИИ (Фото)

Канадский специалист в области виртуальной реальности Дэниел Вошарт создал карантинный проект, в основе которого - наполнение цветами лиц древних статуй римских императоров. Об этом сообщает The Verge.

Реализация других проектов Вошарта замедлилась из-за пандемии коронавируса, поэтому он решил заняться "оживлением" старых статуй. В поиске материала для трансформации, Вошарт выбрал статуи императоров Римской империи.

Для создания портретов Вошарт использует комбинацию разных ресурсов и программ. Основной из них является ArtBreeder, которая с помощью машинного обучения оперирует портретами и пейзажами.

Augustus, Nero, Marcus Aurelius and Trajan. 4 of 54 roman emperors visualized from images of statues and AI by Daniel Voshart (https://t.co/kta2JmhzZQ) Simple but striking pictures that remind us of the realness of our common past. P.S. Nero does have the portrait of a sociopath. pic.twitter.com/3Gy00M1Q0L

— Joni Baboci (@dbaboci) August 21, 2020