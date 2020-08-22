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Дизайнер воссоздал лица всех римских императоров с помощью ИИ (Фото)

Дизайнер воссоздал лица всех римских императоров с помощью ИИ (Фото)
15:04 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: twitter.com
Практически всем знакомы имена большинства римских императоров, но как они выглядели при жизни, до сих пор остается загадкой. Ведь до наших дней в основном дошли лишь описания и скульптуры.

Канадский специалист в области виртуальной реальности Дэниел Вошарт создал карантинный проект, в основе которого - наполнение цветами лиц древних статуй римских императоров. Об этом сообщает The Verge.

Реализация других проектов Вошарта замедлилась из-за пандемии коронавируса, поэтому он решил заняться "оживлением" старых статуй. В поиске материала для трансформации, Вошарт выбрал статуи императоров Римской империи.

Для создания портретов Вошарт использует комбинацию разных ресурсов и программ. Основной из них является ArtBreeder, которая с помощью машинного обучения оперирует портретами и пейзажами.

На сайте программы есть большое количество лиц в разных стилях, каждое из которых можно настроить с помощью ползунков, что напоминает экран создания персонажей видеоигр.

Дизайнер загрузил в ArtBreeder изображения императоров, которые он собрал из статуй, монет и картин, а затем вручную отредактировал их, опираясь на исторические описания. "Я работал в Photoshop, загружал изображения в ArtBreeder, переделывал, возвращал в Photoshop, и снова редактировал. Результатом работы стали реалистические и качественные портреты", - сказал Вошарт.

Дэниел Вошарт

Работа дизайнера уже заинтересовала ученых, которые отметили реалистичность портретов.

Дэниел Вошарт

Вошарт отметил, что общался с группой специалистов, которые дали ему указания относительно определенных императоров. Выбор тона кожи является одной из областей, где возникает много споров, в частности, с императорами, такими как Септимий Север, который, считается, был потомком финикийцев или, возможно, берберов.

Дэниел Вошарт

Вошарт написал на своем сайте, что его целью не была романтизация императоров. "Выбирая бюст либо скульптуру, я отдавал предпочтение тому, который был сделан при жизни правителя. У некоторых императоров, которые были из последних династий либо правили недолго, нет бюстов. В этом случае я использовал изображение на монетах, а также описания семейного дерева и места рождения. Иногда я создавал портреты из собственного воображения", - отметил он.

Только качественные снимки: новый ИИ может воссоздать 3D-сцены по фото

В июле Вошарт завершил первые 54 зарисовки, а на этой неделе выпустил обновленные портреты в продажу.

Как сообщалось ранее, исследователи из компании FastMRI представили новую модель ИИ, которая может анализировать снимки МРТ и ставить диагнозы по ним, не хуже, чем живые специалисты.

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История, Фотошоп, ИИ.

Автор:

Телеграф
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