Дизайнер воссоздал лица всех римских императоров с помощью ИИ (Фото)

Практически всем знакомы имена большинства римских императоров, но как они выглядели при жизни, до сих пор остается загадкой. Ведь до наших дней в основном дошли лишь описания и скульптуры.

Канадский специалист в области виртуальной реальности Дэниел Вошарт создал карантинный проект, в основе которого - наполнение цветами лиц древних статуй римских императоров. Об этом сообщает The Verge.

Реализация других проектов Вошарта замедлилась из-за пандемии коронавируса, поэтому он решил заняться "оживлением" старых статуй. В поиске материала для трансформации, Вошарт выбрал статуи императоров Римской империи.

Для создания портретов Вошарт использует комбинацию разных ресурсов и программ. Основной из них является ArtBreeder, которая с помощью машинного обучения оперирует портретами и пейзажами.

Augustus, Nero, Marcus Aurelius and Trajan. 4 of 54 roman emperors visualized from images of statues and AI by Daniel Voshart (https://t.co/kta2JmhzZQ) Simple but striking pictures that remind us of the realness of our common past. P.S. Nero does have the portrait of a sociopath. pic.twitter.com/3Gy00M1Q0L — Joni Baboci (@dbaboci) August 21, 2020

На сайте программы есть большое количество лиц в разных стилях, каждое из которых можно настроить с помощью ползунков, что напоминает экран создания персонажей видеоигр.

Дизайнер загрузил в ArtBreeder изображения императоров, которые он собрал из статуй, монет и картин, а затем вручную отредактировал их, опираясь на исторические описания. "Я работал в Photoshop, загружал изображения в ArtBreeder, переделывал, возвращал в Photoshop, и снова редактировал. Результатом работы стали реалистические и качественные портреты", - сказал Вошарт.

Работа дизайнера уже заинтересовала ученых, которые отметили реалистичность портретов.

Вошарт отметил, что общался с группой специалистов, которые дали ему указания относительно определенных императоров. Выбор тона кожи является одной из областей, где возникает много споров, в частности, с императорами, такими как Септимий Север, который, считается, был потомком финикийцев или, возможно, берберов.

Вошарт написал на своем сайте, что его целью не была романтизация императоров. "Выбирая бюст либо скульптуру, я отдавал предпочтение тому, который был сделан при жизни правителя. У некоторых императоров, которые были из последних династий либо правили недолго, нет бюстов. В этом случае я использовал изображение на монетах, а также описания семейного дерева и места рождения. Иногда я создавал портреты из собственного воображения", - отметил он.

В июле Вошарт завершил первые 54 зарисовки, а на этой неделе выпустил обновленные портреты в продажу.

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