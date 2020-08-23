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"Раскладушка" Motorola Razr 5G появилась на новых рендерах с увеличенным дисплеем и другой камерой (Фото)

"Раскладушка" Motorola Razr 5G появилась на новых рендерах с увеличенным дисплеем и другой камерой (Фото)
15:06 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Инсайдер Эван Бласс показал несколько новых изображений преемника Motorola Razr.

9 сентября должен дебютировать новый складной смартфон Motorola Razr 5G, который придет на смену прошлогоднему Motorola Razr. Известный инсайдер Эван Бласс на днях показал "раскладушку" на новых рендерах.

В общем, новый Motorola Razr очень похож на старый, но отличия все-таки есть.

В первую очередь, это слегка увеличенный внешний дисплей, который пригодится, когда смартфон в сложенном состоянии. Еще одно визуальное отличие - в камере: если раньше вспышка была снизу, то теперь и камера, и вспышка расположены в одном блоке.

Motorola Razr 5G

Отличаться будет и "железо": Motorola Razr 5G приписывают SoC Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным 5G-модемом Snapdragon X52 и 8 ГБ ОЗУ, дисплей с POLED-матрицей на 6.2 или 6.7 дюймов, а также одну камеру с модулем Samsung ISOCELL Bright GM1 на 48 Мп и два аккумулятора общей емкостью 2633 мАч с быстрой зарядкой на 15 Вт.

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Как сообщалось ранее, популярный инсайдер Эван Бласс опубликовал первое изображение нового аппарата Moto G.

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Motorola, Motorola Razr 5G.

Автор:

Телеграф
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