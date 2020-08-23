Готовим со смартфона: Xiaomi представила "умную" духовку

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бытовой техники своего бренда Mijia духовкой Mijia Smart Oven.

Духовка выполнена в минималистичном дизайне, она компактная и не займет много места. В правом верхнем углу расположилась круглая ручка для управления со встроенным дисплеем, на котором отображается вся необходимая информация.

Внутренний объем духовки — 30 литров. На выбор есть несколько режимов, в том числе жарка, приготовление на пару и даже тушение с выходом пара каждые 30 секунд.

Это «умное» устройство, поэтому управлять им можно с помощью приложения на смартфоне.

Mijia Smart Oven выйдет на краудфандинговой площадке 26 августа. Стартовый ценник — $187, но в рознице духовка будет стоить $216. Новинка доступна только в белом цвете.