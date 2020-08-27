Смогут перемещаться по человеческим сосудам и тканям: посмотрите на роботов размером с инфузорию (Фото, Видео)

В США показали первых микроскопических роботов. Размером они не больше инфузории, а управлять ними можно с помощью электрических импульсов.

Исследователи из Университета Корнелла представили первых микроскопических роботов, в которых используются полупроводниковые компоненты. Это значит, что устройствами можно управлять с помощью стандартных электронных сигналов.

Эти роботы размером с инфузорию могут привести к созданию более сложных механизмов, которые используют более продвинутый интеллект. Ученые отмечает, что если их производить массово, то они могут быть полезны в медицине — устройства без проблем перемещаются по крови или тканям человека.

Толщина новых роботов составляет около 5 микронов (микрон — миллионная часть метра), ширина — 40 микронов, а длина — от 40 до 70 микронов. Каждый робот состоит из простой схемы, изготовленной из кремниевой фотовольтаики, которая в основном функционирует как туловище и мозг, и четырех электрохимических приводов в качестве ног.

Исследователи управляют роботами с помощью мигающих лазерных импульсов на различных фотоэлектрических устройствах, каждое из которых отвечает за отдельный набор ножек. Переключая лазер между конечностями, исследователи могут заставить их ходить.

Роботы работают при низком напряжении (200 милливольт) и малой мощности (10 нановатт), и при этом остаются прочными и надежными для своих габаритов. Поскольку они изготавливаются с использованием стандартных литографических процессов, их можно разрабатывать параллельно. При этом они очень маленькие — на поверхности в 10 см могут разместить около 1 млн таких роботов.