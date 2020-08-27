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Смогут перемещаться по человеческим сосудам и тканям: посмотрите на роботов размером с инфузорию (Фото, Видео)

Смогут перемещаться по человеческим сосудам и тканям: посмотрите на роботов размером с инфузорию (Фото, Видео)
Обновлено 03:10 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: techxplore.com
В США показали первых микроскопических роботов. Размером они не больше инфузории, а управлять ними можно с помощью электрических импульсов.

Исследователи из Университета Корнелла представили первых микроскопических роботов, в которых используются полупроводниковые компоненты. Это значит, что устройствами можно управлять с помощью стандартных электронных сигналов.

Эти роботы размером с инфузорию могут привести к созданию более сложных механизмов, которые используют более продвинутый интеллект. Ученые отмечает, что если их производить массово, то они могут быть полезны в медицине — устройства без проблем перемещаются по крови или тканям человека.

Толщина новых роботов составляет около 5 микронов (микрон — миллионная часть метра), ширина — 40 микронов, а длина — от 40 до 70 микронов. Каждый робот состоит из простой схемы, изготовленной из кремниевой фотовольтаики, которая в основном функционирует как туловище и мозг, и четырех электрохимических приводов в качестве ног.

Исследователи управляют роботами с помощью мигающих лазерных импульсов на различных фотоэлектрических устройствах, каждое из которых отвечает за отдельный набор ножек. Переключая лазер между конечностями, исследователи могут заставить их ходить.

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Роботы работают при низком напряжении (200 милливольт) и малой мощности (10 нановатт), и при этом остаются прочными и надежными для своих габаритов. Поскольку они изготавливаются с использованием стандартных литографических процессов, их можно разрабатывать параллельно. При этом они очень маленькие — на поверхности в 10 см могут разместить около 1 млн таких роботов.

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Роботы, Кибернетика.

Автор:

Телеграф
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