Blizzard анонсировала дату релиза World of Warcraft: Shadowlands (Видео)

Blizzard объявила дату релиза следующего дополнения World of Warcraft: Shadowlands. Дополнение выйдет 27 октября 2020 года.

Blizzard наконец-то раскрыла главную тайну дополнения Shadowlands для World of Warcraft, а именно - когда релиз. На прошедшей Gamescom Opening Night Live компания привезла трейлер с анонсом даты выхода.

World of Warcraft: Shadowlands выйдет 27 октября. Дополнение уже доступно для предзаказа на официальном сайте, и базовое издание стартует от 630 гривен.

"За разломом в небе Азерота располагается мир бесконечных посмертий, известный как Темные Земли, куда отправляются души смертных, чтобы свести счеты с прошлым и обрести новое предназначение… или оказаться обреченными на вечные мучения", - говорится в описании трейлера.

Напомним, фестиваль BlizzCon 2020 в этом году не состоится.