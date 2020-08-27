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World of Tanks Blitz теперь доступен на Nintendo Switch

World of Tanks Blitz теперь доступен на Nintendo Switch
18:07 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Wargaming объявила о первом сотрудничестве с Nintendo в рамках которого на гибридную консоль Switch выйдет World of Tanks Blitz.

WoT: Blitz для Nintendo Switch сохранит кроссплатформенность, и владельцы консоли смогут сражаться с остальными 137 миллионами пользователей на других платформах. Напомним, что проект уже доступен на iOS, macOS, Android, Windows 10 и в Steam. Если же вы не хотите сталкиваться с игроками на «клавомыше», то в настройках можно установить подбор по типу управления.

К тому же при переходе на Nintendo Switch обладатели аккаунта Wargaming.net сохранят внутриигровой прогресс, включая накопленное имущество.

"World of Tanks Blitz — первый продукт Wargaming, который выходит на платформе Nintendo. Благодаря этому легендарный танковый геймплей станет доступным для еще более широкой аудитории, — говорит Андрей Рябовол, продуктовый директор World of Tanks Blitz. — Nintendo Switch не только дает возможность играть где угодно, но и отличается высоким уровнем графики. Все это как нельзя лучше подходит World of Tanks Blitz".

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В честь выхода на новую платформу, игроки World of Tanks Blitz на Nintendo Switch получат подарки: аватар, 1000 единиц золота, 3 дня премиум-аккаунта и американский средний танк II уровня T2 Medium. Забрать набор можно будет во внутриигровом магазине до 9 сентября включительно.

Игра уже доступна в магазине бесплатно и не требует подписки Nintendo Switch Online. На устройстве проект займет 2.9 ГБ.

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Все по теме:

Технологии, World of Tanks, Техно, World of Tanks Blitz, Nintendo Switch.

Автор:

Телеграф
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