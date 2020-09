С ценником ниже 300 евро: Xiaomi готовит новый смартфон из серии Mi 10

Производитель опубликовал тизер в социальных сетях, согласно которому новый аппарат покажут в Европе уже в этом месяце.

Смартфон получит поддержку сети пятого поколения (5G) и новый процессор Qualcomm 700-ой серии. Предположительно, речь идёт об улучшенной версии SoC Snapdragon 765G (Snapdragon 768G?).

Продавать аппарат будут с ценником ниже 300 евро.

We're going to launch a new 5G smartphone this September and it will start from €2XX!

As a new member of our #Mi10 Series, it will be the first to feature an upcoming brand-new @Qualcomm Snapdragon 7-Series 5G Mobile Platform. Amazing value for money to allow #5GForEveryone! pic.twitter.com/yR3r0cEOmZ

