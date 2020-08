Первые "живые" фото Xiaomi Mi 10T Pro утекли в сеть

Уже больше года прошло с момента выпуска смартфонов Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro, и вот наконец в сети появилась информация об их преемниках. В этот раз ожидается выход сразу трех моделей: Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10 Lite. Этом материал посвящен старшей из них.

Подробностями о Xiaomi Mi 10T Pro поделился индийский инсайдер. По его информации, смартфон получит дисплей с частотой обновления 144 Гц, 108-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Что касается сканера отпечатков пальцев, здесь точной уверенности нет: его могут расположить сбоку.

Также в сети появились изображения и "живые" фото устройства. В первую очередь, внимание привлекает основная камера: она состоит из четырех модулей, один из которых - самый крупный. Надпись на камере гласит, что это тот самый 108-мегапиксельный датчик.

Xiaomi is gearing up to launch the Mi 10T Series Globally.

Here are the specs and images of Mi 10T Pro (Sources below).

-144Hz OLED Display

-SD865 (acc. to geekbench)

-5,000mAH Battery

-108MP Main Camera

India launch is definitely possible! (Existence of India Model Number) pic.twitter.com/rCM304zYQS

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 27, 2020