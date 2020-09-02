Множество полезных улучшений: ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro получили первое обновление

Компания ASUS выпустила первое обновление для флагманских смартфонов ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro.

Прошивка вышла с номером сборки 29.12.18.10. В ней появилось множество полезных улучшений. Прежде всего разработчики поработали над ночным режимом съёмки и над качеством фотографий при плохом освещении.

Ещё в ПО улучшили функцию DC Dimming и автоматическую яркость.

Кроме этого инженеры исправили мелкие ошибки в системе и добавили функцию Dual-band Wi-Fi, а также Google Lens в стандартное приложение камеры.

Напомним, ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro анонсировали на прошлой неделе. Новинки получили почти одинаковые характеристики: 6.67-дюймовый AMOLED дисплей на 90 Гц без вырезов и отверстий, чип Snapdragon 865/865+, 6/8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ ПЗУ, тройную поворотную камеру на 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой 30 ваттной зарядкой и NFC-модуль.