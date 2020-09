Смартфон Nokia 2.1 получил новую прошивку - обновление Android 10

Аппарат начал получать прошивку Android 10 (Go Edition). Её уже распространяют волнами на устройства по всему миру.

Из нововведений в систему добавили функцию Smart Reply, тёмную тему интерфейса, новый метод шифрования данных Google Adiantum, а также улучшенную многозадачность и актуальный патч безопасности.

Android 10 (Go edition) rollout for Nokia 2.1 starts today. Check here for more details and the availability in different countries - https://t.co/fbyk98TNCP pic.twitter.com/dKpewa5lAw

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) September 2, 2020