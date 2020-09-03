Смартфон Nokia 2.1 получил новую прошивку - обновление Android 10

Аппарат начал получать прошивку Android 10 (Go Edition). Её уже распространяют волнами на устройства по всему миру.
Из нововведений в систему добавили функцию Smart Reply, тёмную тему интерфейса, новый метод шифрования данных Google Adiantum, а также улучшенную многозадачность и актуальный патч безопасности.
Android 10 (Go edition) rollout for Nokia 2.1 starts today. Check here for more details and the availability in different countries - https://t.co/fbyk98TNCP pic.twitter.com/dKpewa5lAw
— Nokia Mobile (@NokiaMobile) September 2, 2020
Напомним, Nokia 2.1 — это ультрабюджетный смартфон с 5.5-дюймовым HD-дисплеем, чипом Snapdragon 425, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ ПЗУ. В устройстве установлен аккумулятор на 4000 мАч, разъём для наушников, 8-мегапиксельная основная камера и 5-мегапиксельная фронтальная.