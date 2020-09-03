Qualcomm анонсировала чип Snapdragon 400-ой серии с поддержкой 5G

В сети уже появлялись слухи, что Qualcomm собирается выпустить SoC с поддержкой 5G для бюджетных устройств. Сейчас компания официально подтвердила это.
Производитель сообщил об этом во время выставки IFA. Речь идет о процессоре Qualcomm Snapdragon 400-ой серии. Его планируют выпустить в начале 2021 года. Первыми новинку получат смартфоны Xiaomi, OPPO и Motorola. Их должны представить в тоже время.
Благодаря новому чипу, Qualcomm сможет привнести сеть пятого поколения в один из самых больших сегментов устройств - бюджетный. По последним данным речь идет о 3.5 миллиардах пользователей. Таким образом компания покроет все ценовые категории.
Напомним, сейчас у Qualcomm есть 6 процессоров с поддержкой 5G. Это Snapdragon 865 Plus, Snapdragon 865, Snapdragon 855, Snapdragon 768G, Snapdragon 765G, Snapdragon 765 и Snapdragon 690.
Как сообщалось ранее, недавно в сети появилась информация, что компания Qualcomm работает сейчас над новым процессором, который не будет поддерживать 5G.