Qualcomm анонсировала чип Snapdragon 400-ой серии с поддержкой 5G

В первом квартале 2021 года компания намерена вывести на рынок новую систему-на-чипе в рамках линейки начального уровня Snapdragon 4-series, которая получит интегрированный 5G-модем.

В сети уже появлялись слухи, что Qualcomm собирается выпустить SoC с поддержкой 5G для бюджетных устройств. Сейчас компания официально подтвердила это.

Производитель сообщил об этом во время выставки IFA. Речь идет о процессоре Qualcomm Snapdragon 400-ой серии. Его планируют выпустить в начале 2021 года. Первыми новинку получат смартфоны Xiaomi, OPPO и Motorola. Их должны представить в тоже время.

Благодаря новому чипу, Qualcomm сможет привнести сеть пятого поколения в один из самых больших сегментов устройств - бюджетный. По последним данным речь идет о 3.5 миллиардах пользователей. Таким образом компания покроет все ценовые категории.

Напомним, сейчас у Qualcomm есть 6 процессоров с поддержкой 5G. Это Snapdragon 865 Plus, Snapdragon 865, Snapdragon 855, Snapdragon 768G, Snapdragon 765G, Snapdragon 765 и Snapdragon 690.

Как сообщалось ранее, недавно в сети появилась информация, что компания Qualcomm работает сейчас над новым процессором, который не будет поддерживать 5G.