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Пока не точно: Qualcomm готовит новый чип Snapdragon без 5G

Пока не точно: Qualcomm готовит новый чип Snapdragon без 5G
09:58 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В сети появилась информация, что компания Qualcomm работает сейчас над новым процессором, который не будет поддерживать 5G.

Информация появилась на странице одного из инсайдеров в Twitter.

Известно, что новый чип получит название Snapdragon 732G. Новинка станет улучшенной версией чипа Snapdragon 730G. Говорят, что процессор построят по 8-нанометровому техпроцессу.

Также, новому чипу приписывают 2 мощных ядра Kryo 470 Gold с максимальной частотой 2.3 ГГц, графический ускоритель Adreno 618, улучшенные возможности обработки функций ИИ. Но есть одно но, новинка не будет поддерживать 5G.

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На данный момент больше информации о будущем процессоре пока нет. Если верить утечкам, то Snapdragon 732G представят в ближайшее время.

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Qualcomm, Технологии, Чип, Техно.

Автор:

Телеграф
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