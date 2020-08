Пока не точно: Qualcomm готовит новый чип Snapdragon без 5G

Информация появилась на странице одного из инсайдеров в Twitter.

Известно, что новый чип получит название Snapdragon 732G. Новинка станет улучшенной версией чипа Snapdragon 730G. Говорят, что процессор построят по 8-нанометровому техпроцессу.

Также, новому чипу приписывают 2 мощных ядра Kryo 470 Gold с максимальной частотой 2.3 ГГц, графический ускоритель Adreno 618, улучшенные возможности обработки функций ИИ. Но есть одно но, новинка не будет поддерживать 5G.

Snapdragon 732G

2 Kryo 470 Gold cores 2.3Ghz instead 2.2 and 6 Kryo 470 Sliver cores 1.8GHz

8nm

Adreno 618

Better AI comparability

4G only

Release very soon and a phone with Snapdragon 732G will on sale in Vietnam in September, priced under $300

— Chun (@Boby25846908) August 12, 2020