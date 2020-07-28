Для сильно занятых людей: Qualcomm создала сверхбыструю зарядку

Инженеры уверяют, что этот новый стандарт будет заряжать телефон емкостью 4500 мАч от 0 до 50% за пять минут и до 100% менее чем за 15 минут.
В Quick Charge 5 используется технология Qualcomm Battery Saver, которая заботится о состоянии аккумулятора, а также новая технология интеллектуального определения возможностей адаптера Qualcomm.
Стандарт Quick Charging 5 будет доступен на устройствах с Snapdragon 865, Snapdragon 865+ и будущих высокопроизводительных чипсетах. Стандарт будет поддерживать зарядные устройства с номинальной мощностью более 100 Вт.
Компания Xiaomi уже обещает выпустить устройства с QC 5. Чжан Лэй, вице-президент Mi Phone и генеральный менеджер по исследованиям и разработкам оборудования в компании, сказал, что вскоре пользователи Xioami смогут «насладиться высокоскоростной зарядкой благодаря новой технологии Qualcomm».
Инженеры подчеркнули, что это новое решение в 4 раза быстрее, чем предыдущее поколение. В своей демонстрации Qualcomm использовала две батареи для повышения напряжения и их последовательной зарядки.
Компания Qualcomm подтвердила, что первые устройства с поддержкой стандарта Quick Charging 5 будут выпущены в третьем квартале 2020 года.
Напомним, компания Qualcomm анонсировала обновленную версию своего флагманского процессора Snapdragon 865 под названием Snapdragon 865 Plus.