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Для сильно занятых людей: Qualcomm создала сверхбыструю зарядку

Для сильно занятых людей: Qualcomm создала сверхбыструю зарядку
14:25 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Производитель беспроводных средств связи Qualcomm анонсировал свою новую технологию быстрой зарядки под названием Qualcomm Quick Charging 5, которая придет на смену четвертому поколению QC до конца года.

Инженеры уверяют, что этот новый стандарт будет заряжать телефон емкостью 4500 мАч от 0 до 50% за пять минут и до 100% менее чем за 15 минут.

В Quick Charge 5 используется технология Qualcomm Battery Saver, которая заботится о состоянии аккумулятора, а также новая технология интеллектуального определения возможностей адаптера Qualcomm.

Стандарт Quick Charging 5 будет доступен на устройствах с Snapdragon 865, Snapdragon 865+ и будущих высокопроизводительных чипсетах. Стандарт будет поддерживать зарядные устройства с номинальной мощностью более 100 Вт.

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Компания Xiaomi уже обещает выпустить устройства с QC 5. Чжан Лэй, вице-президент Mi Phone и генеральный менеджер по исследованиям и разработкам оборудования в компании, сказал, что вскоре пользователи Xioami смогут «насладиться высокоскоростной зарядкой благодаря новой технологии Qualcomm».

Инженеры подчеркнули, что это новое решение в 4 раза быстрее, чем предыдущее поколение. В своей демонстрации Qualcomm использовала две батареи для повышения напряжения и их последовательной зарядки.

Компания Qualcomm подтвердила, что первые устройства с поддержкой стандарта Quick Charging 5 будут выпущены в третьем квартале 2020 года.

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Напомним, компания Qualcomm анонсировала обновленную версию своего флагманского процессора Snapdragon 865 под названием Snapdragon 865 Plus.

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Все по теме:

Qualcomm, Аккумулятор, Зарядка, Quick Charge 5.

Автор:

Телеграф
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