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Презентация Apple: где и когда смотреть прямую трансляцию онлайн

Презентация Apple: где и когда смотреть прямую трансляцию онлайн
10:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Уже во вторник состоится долгожданная презентация Apple. На ней покажут множество новинок, однако не презентуют новые iPhone.

На следующей неделе техногигант Apple собирается провести презентацию своих новых продуктов. Это произойдет 15 сентября в 20:00 (по Киеву).

Главными героями сентябрьской пресс-конференции Apple станут новые планшет iPad Air и умные часы Apple Watch.

Где смотреть? 

Посмотреть мероприятие можно будет на официальном YouTube-канале компании Apple, а также у нас на сайте.

Что будет на презентации?

На ней точно стоит ждать новый iPad Air, который получит дизайн, как у последних моделей iPad Pro. Кроме этого, планшету приписывают поддержку фирменного стилуса и обновлённую начинку.

Еще одной новинкой мероприятия станут смарт-часы Apple Watch Series 6. У них будет OLED-экран, обновлённый процессор, функцию отслеживания сна, несколько размеров и версии с разными материалами корпуса. Если верить слухам, часы также смогут измерять уровень кислорода в крови пользователя.

Многие инсайдеры сообщают, что на ближайшей презентации мы не увидим линейку iPhone 12. В частности об этом написал журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) и блогер Джон Проссер (Jon Prosser). Эту информацию также подтвердил популярный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass).

Он поделился скриншотом рекламного письма одного из американских операторов, в котором говорится, что предзаказ на новые iPhone 12 с 5G закончится 20 октября. Обычно Apple принимает предзаказы одну неделю. Следовательно, новинки покажут на неделю раньше. То есть 13 октября (вторник). Кстати, о том, что новые iPhone выйдут позже, чем обычно говорила ранее и сама компания.

Теперь и Apple: iPhone сделают складным

Напомним, в конце прошлого месяца Apple зарегистрировала новые модели планшетных компьютеров и персональных носимых электронных устройств.

Apple зарегистрировала семь новых моделей "планшетного компьютера": A2270, A2072, A2316, A2324, A2325, A2428 и A2429. Подробные характеристики не указываются, но все устройства работают на iOS 14.

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Все по теме:

Apple, Презентация, iPhone 12.

Автор:

Телеграф
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