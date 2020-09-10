Презентация Apple: где и когда смотреть прямую трансляцию онлайн

На следующей неделе техногигант Apple собирается провести презентацию своих новых продуктов. Это произойдет 15 сентября в 20:00 (по Киеву).
Главными героями сентябрьской пресс-конференции Apple станут новые планшет iPad Air и умные часы Apple Watch.
Где смотреть?
Посмотреть мероприятие можно будет на официальном YouTube-канале компании Apple, а также у нас на сайте.
Что будет на презентации?
На ней точно стоит ждать новый iPad Air, который получит дизайн, как у последних моделей iPad Pro. Кроме этого, планшету приписывают поддержку фирменного стилуса и обновлённую начинку.
Еще одной новинкой мероприятия станут смарт-часы Apple Watch Series 6. У них будет OLED-экран, обновлённый процессор, функцию отслеживания сна, несколько размеров и версии с разными материалами корпуса. Если верить слухам, часы также смогут измерять уровень кислорода в крови пользователя.
Многие инсайдеры сообщают, что на ближайшей презентации мы не увидим линейку iPhone 12. В частности об этом написал журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) и блогер Джон Проссер (Jon Prosser). Эту информацию также подтвердил популярный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass).
Он поделился скриншотом рекламного письма одного из американских операторов, в котором говорится, что предзаказ на новые iPhone 12 с 5G закончится 20 октября. Обычно Apple принимает предзаказы одну неделю. Следовательно, новинки покажут на неделю раньше. То есть 13 октября (вторник). Кстати, о том, что новые iPhone выйдут позже, чем обычно говорила ранее и сама компания.
— Evan Blass (@evleaks) September 9, 2020
Напомним, в конце прошлого месяца Apple зарегистрировала новые модели планшетных компьютеров и персональных носимых электронных устройств.
Apple зарегистрировала семь новых моделей "планшетного компьютера": A2270, A2072, A2316, A2324, A2325, A2428 и A2429. Подробные характеристики не указываются, но все устройства работают на iOS 14.