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Теперь и Apple: iPhone сделают складным
Теперь и Apple: iPhone сделают складным

Теперь и Apple: iPhone сделают складным

Теперь и Apple: iPhone сделают складным
17:20 Сегодня Телеграф
Джон Проссер подтвердил, что компания Apple действительно работает над складным смартфоном.

Поклонники продукции Apple могут готовиться к появлению нового складного iPhone.

Об это рассказал популярный блогер Джон Проссер, который получает инсайдерскую информацию от компании Apple. 

Отмечается, что гаджет может получить несколько неожиданных форм-факторов. К примеру, он поведал, что телефон разрабатывается без гибкого экрана, а имеет некий "тканевый шарнир" с двумя отдельными дисплеями. Петля будет защищать от мусора, чтобы сделать устройство более долговечным, чем нынешние складные смартфоны

При этом инсайдер отдельно обратил внимание, что дисплей на устройстве не сгибается и не складывается. Прототип телефона станет iPhone 11 с петлями из нержавеющей стали.

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Следует признать, что помимо заявлений Джона Прессора, нет никакой информации, которая подтверждала бы этот концепт. Пока что нет никакой информации ни о характеристиках складного iPhone, ни о сроках его запуска.

Напомним, на официальном YouTube-канале компании Apple случайно появилась дата выхода iPhone 12, после чего публикацию удалили.

Стоит отметить, что в этом году смартфоны семейства iPhone 12 станут первыми с поддержкой 5G. А это дополнительные траты на 5G-модемы, но Apple, похоже, нашла выход из положения.

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Как сообщалось ранее, компания Huawei выпустила обновление для своего флагмана 2015 года - Mate 8. Новое обновление, с номером NXT-AL10, поставляется с EMUI 8.0 версии 8.0.0.850 (C00) и размером пакета обновления 222 МБ.

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Все по теме:

Apple, iPhone, Гаджеты, Смартфоны.

Автор:

Телеграф
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