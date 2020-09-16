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Из Плимута в Плимут: "Капитан ИИ" проведет автономное судно через Атлантику

Из Плимута в Плимут: "Капитан ИИ" проведет автономное судно через Атлантику
Обновлено 03:24 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: IBM
Полностью автономное исследовательское судно 16 сентября отправится в самостоятельное путешествие через Атлантику.

Promare, некоммерческая морская исследовательская организация, работала с IBM, глобальным консорциумом партнеров и научных организаций, над созданием автономного корабля Mayflower (MAS). Ранее Promare объявила о создании нового "капитана ИИ", который позволит MAS самостоятельно перемещаться по Атлантике.

Как пишет BBC, судно покинет Плимут в Великобритании 16 сентября 2020 года и отправится в Плимут, штат Массачусетс (США), после шести месяцев сбора данных о состоянии океана. MAS проследит маршрут оригинального Mayflower 1620 года в ознаменование 400-летия знаменитого путешествия, которое изменило историю Америки.

Утром 16 сентября 1620 года корабль, возглавляемый капитаном Кристофером Джонсом, вышел из английского города. На его борту находились 102 переселенца: 41 взрослый мужчина, 19 женщин и дети, а также как минимум две собаки. Один ребенок родился во время плавания, еще один родился на корабле 20 ноября, до обоснования в Плимуте. Экипаж корабля составлял 25–30 человек. Сами себя они называли "пилигримами".

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Плывя из Плимута, Великобритания, в Плимут, штат Массачусетс, без капитана или экипажа на борту, MAS станет одним из первых полноразмерных, полностью автономных судов, пересекающих Атлантику. Миссия будет способствовать развитию коммерческих автономных судов и поможет изменить будущее морских исследований.

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Все по теме:

IBM, Искусственный интеллект, Атлантический океан.

Автор:

Телеграф
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