Из Плимута в Плимут: "Капитан ИИ" проведет автономное судно через Атлантику

Promare, некоммерческая морская исследовательская организация, работала с IBM, глобальным консорциумом партнеров и научных организаций, над созданием автономного корабля Mayflower (MAS). Ранее Promare объявила о создании нового "капитана ИИ", который позволит MAS самостоятельно перемещаться по Атлантике.

Как пишет BBC, судно покинет Плимут в Великобритании 16 сентября 2020 года и отправится в Плимут, штат Массачусетс (США), после шести месяцев сбора данных о состоянии океана. MAS проследит маршрут оригинального Mayflower 1620 года в ознаменование 400-летия знаменитого путешествия, которое изменило историю Америки.

Утром 16 сентября 1620 года корабль, возглавляемый капитаном Кристофером Джонсом, вышел из английского города. На его борту находились 102 переселенца: 41 взрослый мужчина, 19 женщин и дети, а также как минимум две собаки. Один ребенок родился во время плавания, еще один родился на корабле 20 ноября, до обоснования в Плимуте. Экипаж корабля составлял 25–30 человек. Сами себя они называли "пилигримами".

