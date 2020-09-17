QLED-дисплеи и Android TV: TCL представила новые смарт-телевизоры C815, C717 и P717 (Фото)

Компания TCL анонсировала сегодня три новых серии смарт-телевизоров: C815, C717 и P717.

TCL C815 (фото обложки) - это флагманская линейка, в которую вошли два QLED-телевизора с диагоналями 55 и 65 дюймов и саундбаром компании ONKYO. Серия C717 более доступная.

Она представлена в трех размерах: 50, 55 и 65 дюймов. Устройства также имеют QLED-панели.

Кроме этого, они поддерживают Dolby Atmos & Dolby Vision и голосовое управление. Телевизоры P717 оснастили экранами с разрешением 4K и диагоналями 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов.

Все новинки работают на операционной системе Android 9 Pie, которая имеет встроенный помощник Google Assistant, а также предустановленные приложения Netflix и YouTube.

Телевизоры поддерживают Wi-Fi. Притом в старших сериях C815 и C717 он двухдиапазонный (2.4/5 ГГц). За звук в новинках отвечают стереодинамики. В топовой линейке они на 15 Вт с сабвуфером на 20 Вт.

Ценник и дату старта продаж телевизоров компания TCL пока не сообщает.

Как сообщалось ранее, в январе этого года TCL привезла на выставку CES 2020 сразу несколько смартфонов, в том числе и складной.