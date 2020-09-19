Не боится экстремальных температур и падений: раскрыты характеристики планшета Samsung Galaxy Tab Active 3

Скорее всего, Galaxy Tab Active 3 унаследует от предшественников защиту по стандарту MIL-STD 810.

Издание SamMobile раскрыло характеристики нового защищенного планшета Samsung Galaxy Tab Active 3.

Итак, планшет получит 8-дюймовый LCD дисплей с разрешением 1920×1200 точек, 5-мегапиксельную фронталку и 13-мегапиксельную основную камеру. Также обещают поддержку фирменного стилуса S Pen.

Работать новинка будет на платформе Exynos 9810 в связке с 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ хранилища. Также сообщается об аккумуляторе емкостью 5050 мАч, Bluetooth 5.0 и операционной системе Android 10 из коробки. Будут доступны версии с Wi-Fi и LTE.

Но характеристики в этой линейке - не самое главное. Скорее всего, Galaxy Tab Active 3 унаследует от предшественников защиту по стандарту MIL-STD 810, а это значит, что он не боится экстремальных температур, ударов, падений и чрезмерного давления.

Дата официального анонса пока неизвестна.

Как сообщалось ранее, Samsung работает над новой линейкой смартфонов. Речь идет о недорогих камерофонах.