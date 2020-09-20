Роберт Дауни-младший стал главный героем в рекламе нового флагмана OnePlus

Компания OnePlus начала рекламную кампанию своего нового флагмана OnePlus 8T.

Подразделение OnePlus в Индии подтвердило название смартфона и объявило, что он «скоро появится». На других площадках в других странах OnePlus 8T пока не рекламируют.

We're just getting started | OnePlus 8T | Coming Soon

Get notified - https://t.co/CCkKEWf7J2 pic.twitter.com/mosaCsWr43 — OnePlus India (@OnePlus_IN) September 19, 2020

Также в сети появился рекламный ролик с участием амбассадора компании — актера Роберта Дауни-младшего (Robert Downey Jr.).

Кроме того, Amazon проводит акцию с возможностью выиграть новенький OnePlus 8T, и заканчивается она 14 октября. Инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) уверяет, что именно в этот день состоится презентация смартфона.

Напомним, OnePlus 8T приписывают 6.55-дюймовый плоский дисплей с AMOLED-матрицей, частотой 120 Гц и отверстием для фронтальной камеры на 32 Мп. Также гаджет получит процессор Snapdragon 865 или Snapdragon 865+, до 12 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ ПЗУ и L-образную квадро-камеру с модулями на 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Питаться смартфон должен от аккумулятора на 4500 мАч. Кроме этого, он получит поддержку быстрой зарядки на 65 Вт и ОС Android 11 с новой фирменной оболочкой OxygenOS 11.