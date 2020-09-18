Смартфон для избранных: OnePlus выпустила эксклюзивную версию OnePlus 7T (Фото)

Компания OnePlus, в честь окончания производства прошлогоднего смартфона OnePlus 7T, анонсировала в Китае его специальную версию.

Новинка получила белую расцветку Champagne White. Аппарат вышел всего лишь в одном экземпляре, который показали в прямом эфире.

Продавать такой смартфон не будут. Вместо этого его разыграют среди фанатов компании.

Если говорить о характеристиках, то они ничем не отличаются от базовой модели устройства.

В новинке установлен такой же 6.55-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 855+, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ, тройная камера с главным модулем на 48 Мп и аккумулятор на 3800 мАч с фирменной быстрой зарядкой WARP Charge на 30 Вт.

OnePlus announced OnePlus 7T Special Edition(same specs) with Champagne White Color in China#OnePlus #OnePlus7T pic.twitter.com/kmoNWMesIJ — OnePlus Club (@OnePlusClub) September 17, 2020

Как сообщалось ранее, смартфон OnePlus Nord получил новую версию. Также, недавно журналисты из Android Central раздобыли характеристики еще неанонсированного смартфона OnePlus 8T.