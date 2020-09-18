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Смартфон для избранных: OnePlus выпустила эксклюзивную версию OnePlus 7T (Фото)

Смартфон для избранных: OnePlus выпустила эксклюзивную версию OnePlus 7T (Фото)
08:31 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания OnePlus, в честь окончания производства прошлогоднего смартфона OnePlus 7T, анонсировала в Китае его специальную версию.

Новинка получила белую расцветку Champagne White. Аппарат вышел всего лишь в одном экземпляре, который показали в прямом эфире.

Продавать такой смартфон не будут. Вместо этого его разыграют среди фанатов компании.

Если говорить о характеристиках, то они ничем не отличаются от базовой модели устройства.

OnePlus 7T

В новинке установлен такой же 6.55-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 855+, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ, тройная камера с главным модулем на 48 Мп и аккумулятор на 3800 мАч с фирменной быстрой зарядкой WARP Charge на 30 Вт.

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Как сообщалось ранее, смартфон OnePlus Nord получил новую версию. Также, недавно журналисты из Android Central раздобыли характеристики еще неанонсированного смартфона OnePlus 8T.

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OnePlus, OnePlus 7T.

Автор:

Телеграф
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