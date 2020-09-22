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Еще совсем немного: когда ждать презентацию новинок от Xiaomi

Еще совсем немного: когда ждать презентацию новинок от Xiaomi
21:20 Сегодня Телеграф
Китайский производитель гаджетов официально объявил, что смартфоны флагманской серии серии Mi 10T представят 30 сентября.

Xiaomi не раскрывает технических характеристик устройств, но, скорее всего в рамках мероприятия в Китае представят не одну, а сразу три новых модели.

Отмечается, что серия Mi 10T будет представлена во время онлайн-презентации, запланированной на 30 сентября.

Где и когда смотреть?

Мероприятие начнется в 14:00 GMT (17 часов по Киеву). Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире в Twitter, Facebook, YouTube и на Mi.com.

Серия Mi 10T включает Mi 10T Lite, Mi 10T и Mi 10T Pro. Mi 10T и Mi 10T Pro получат дисплеи с отверстиями для камер и высокой частотой обновления, процессоры Snapdragon 865, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти. 

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Кроме того, дисплеи получили поддержку технологии MEMC для динамической компенсации качества изображения, которая должна делать картинку на экране более плавной.

Версия Pro получит основную заднюю камеру на 108 МП, а стандартная модель будет иметь датчик на 64 МП. Просочившееся изображение показало, что Mi 10T Pro будет продаваться за 699 евро.

Xiaomi также готовилась представить телефон с поддержкой 5G, стартовая цена которого будет около 300 евро, есть вероятность, что это может быть Mi 10T Lite.

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Напомним, в середине флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro "засветились" на сайте Amazon, а вскоре издание MuyComputer опубликовало подробные спецификации новинок.

Согласно утечке, оба аппарата будут работать на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 865. Младшая модель получит модификацию с 6 ГБ ОЗУ, а старшая — 8 ГБ ОЗУ. Обе модели будут иметь накопители на 128 или 256 ГБ.

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Анонс, Презентация, Xiaomi, Флагманы.

Автор:

Телеграф
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