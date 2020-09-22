Еще совсем немного: когда ждать презентацию новинок от Xiaomi

Китайский производитель гаджетов официально объявил, что смартфоны флагманской серии серии Mi 10T представят 30 сентября.

Xiaomi не раскрывает технических характеристик устройств, но, скорее всего в рамках мероприятия в Китае представят не одну, а сразу три новых модели.

Отмечается, что серия Mi 10T будет представлена во время онлайн-презентации, запланированной на 30 сентября.

Где и когда смотреть?

Мероприятие начнется в 14:00 GMT (17 часов по Киеву). Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире в Twitter, Facebook, YouTube и на Mi.com.

Серия Mi 10T включает Mi 10T Lite, Mi 10T и Mi 10T Pro. Mi 10T и Mi 10T Pro получат дисплеи с отверстиями для камер и высокой частотой обновления, процессоры Snapdragon 865, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти.

Кроме того, дисплеи получили поддержку технологии MEMC для динамической компенсации качества изображения, которая должна делать картинку на экране более плавной.

Версия Pro получит основную заднюю камеру на 108 МП, а стандартная модель будет иметь датчик на 64 МП. Просочившееся изображение показало, что Mi 10T Pro будет продаваться за 699 евро.

Xiaomi также готовилась представить телефон с поддержкой 5G, стартовая цена которого будет около 300 евро, есть вероятность, что это может быть Mi 10T Lite.

Напомним, в середине флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro "засветились" на сайте Amazon, а вскоре издание MuyComputer опубликовало подробные спецификации новинок.