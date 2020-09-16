С поддержкой беспроводной зарядки: Xiaomi представила Mi Wireless Power Bank 30W

Гаджет получил емкость в 10000 мАч, LED-индикатор заряда, а также один порт USB-C (до 30 Вт) и один порт USB-A (до 27 Вт).
Из интересного в новинке стоит отметить поддержку беспроводной зарядки до 30 Вт. На максимальной мощности можно заряжать смартфоны Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 10 5G и Xiaomi Mi 9 Pro 5G.
Также устройство может похвастаться специальной подставкой, которая идет в комплекте. С помощью нее аккумулятор превращается в док-станцию для беспроводной зарядки.
Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W уже продают в Китае. Цена вопроса - 29 долларов США.
Как сообщалось ранее, недавно компания представила топовую модификацию Redmi 9A.
Кроме этого, в сеть "слили" характеристики смартфонов Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro.