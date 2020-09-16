С поддержкой беспроводной зарядки: Xiaomi представила Mi Wireless Power Bank 30W

Компания Xiaomi анонсировала в Китае свой новый переносной аккумулятор - Mi Wireless Power Bank 30W.

Гаджет получил емкость в 10000 мАч, LED-индикатор заряда, а также один порт USB-C (до 30 Вт) и один порт USB-A (до 27 Вт).

Из интересного в новинке стоит отметить поддержку беспроводной зарядки до 30 Вт. На максимальной мощности можно заряжать смартфоны Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 10 5G и Xiaomi Mi 9 Pro 5G.

Также устройство может похвастаться специальной подставкой, которая идет в комплекте. С помощью нее аккумулятор превращается в док-станцию для беспроводной зарядки.

Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W уже продают в Китае. Цена вопроса - 29 долларов США.

Как сообщалось ранее, недавно компания представила топовую модификацию Redmi 9A.

Кроме этого, в сеть "слили" характеристики смартфонов Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro.