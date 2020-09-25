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Состоялся релиз видеоигры Mafia: Definitive Edition - первые оценки

Состоялся релиз видеоигры Mafia: Definitive Edition - первые оценки
20:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Mafia Definitive Edition добралась до релиза. Пока геймеры только начинают знакомиться с игрой, журналисты уже успели наиграться и даже поставить оценку последнему проекту Hangar 13.

Mafia Definitive Edition - ремейк первой "Мафии", которая выходила еще в 2002 году. Версия 2020 года отличается улучшенной графикой, которую заново рисовали под современные стандарты, расширенным сюжетом и дополнительными миссиями.

Автор Destructoid похвалил ремейк за сохранение лучших черт оригинала и правильного улучшения недочетов. Отдельно журналист хвалит Лост Хевен.

Ко всему PC Gamer похвалили стрельбу. В то же время сам персонаж получился медлительным, что вызывает сложности при использовании укрытий в узких коридорах.

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Оценки Mafia Definitive Edition:

  • PC Games - 90

  • Destructoid - 90

  • GameStar -88

  • AusGamers - 82

  • PCGamesN - 80

  • IGN - 80

  • PC Gamer - 79

  • Screen Rant - 70

Как сообщалось ранее, Hungar 13 опубликовали системные требования ремейка Mafia для ПК, раскрыв дополнительные графические настройки.

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Игры, Mafia: Definitive Edition.

Автор:

Телеграф
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