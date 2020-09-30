Скачать
Среда, 30.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 29 сентября: COVID-19 у Порошенко, скандальное заявление Фокина по Донбассу и торнадо на юге Украины
Итоги 29 сентября: COVID-19 у Порошенко, скандальное заявление Фокина по Донбассу и торнадо на юге Украины
Ермак хочет исключить Фокина из переговоров по Донбассу
Ермак хочет исключить Фокина из переговоров по Донбассу
MONATIK восхитил поклонников клипом с Лаймой Вайкуле
MONATIK восхитил поклонников клипом с Лаймой Вайкуле
Луческу вывел Динамо в Лигу чемпионов: видеообзор матча с Гентом
Луческу вывел Динамо в Лигу чемпионов: видеообзор матча с Гентом

В Британии парамедикам дадут джетпаки: испытание уже провели (Видео)

В Британии парамедикам дадут джетпаки: испытание уже провели (Видео)
Обновлено 03:47 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот
Британская служба спасения сообщила, что протестировала "первый в мире реактивный костюм парамедика". С его помощью спасатели смогут добираться до труднодоступных мест за считанные минуты.

Служба скорой медицинской помощи Great North (GNAAS) и разработавшая технологию компания Gravity Industries, провели испытания реактивного костюма в национальном парке Лейк-Дистрикт.

В ходе полета, основатель Gravity Industries Ричард Браунинг за 90-секунд добрался со дна долины до места, где находился "пострадавший". Примечательно, что на преодоление этого же маршрута пешком понадобилось бы около 25 минут.  

Энди Моусон, директор по операциям GNAAS, сказал, что их организация выбрала место для проведения испытаний на основании данных о вызовах и плохо представляла, как технология будет работать в реальном мире.

"Мы видели это сейчас, и это, честно говоря, потрясающе", — заявил он.

Взгляните на роботизированную обувь Ekto One: она позволяет "прогуляться" в VR (Фото, Видео)

Он также подчеркнул, что в условиях пандемии развитие технологий экстренной медпомощи остается важным заданием. 

"Мы думаем, что эта технология может позволить нашей команде достигать некоторых пациентов намного быстрее, чем когда-либо прежде. Во многих случаях это облегчит страдания пациента, а порой и спасет их жизни", — подчеркивает Моусон. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Великобритания, Реактивный ранец, Джетпак.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чудом уцелевший в крушении Ан-26 курсант вышел из палаты и рассказал о последних минутах полета
02 Динамо 3:0 Гент: события матча (Видео)
03 Патрульный на лету поймал женщину, прыгнувшую с балкона 15 этажа в Киеве: видео происшествия
04 Фокину ответили по поводу доказательств войны с Россией на Донбассе
05 В Николаеве разгорается скандал вокруг полицейских, задержавших «скорую» с тяжелым пациентом: детали и видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чудом уцелевший в крушении Ан-26 курсант вышел из палаты и рассказал о последних минутах полета
Чудом уцелевший в крушении Ан-26 курсант вышел из палаты и рассказал о последних минутах полета
В ТКГ введут цензуру после скандальных заявлений Фокина о Донбассе
В ТКГ введут цензуру после скандальных заявлений Фокина о Донбассе
Путин созвонился с Пашиняном второй раз за три дня
Путин созвонился с Пашиняном второй раз за три дня
В Британии парамедикам дадут джетпаки: испытание уже провели (Видео)
В Британии парамедикам дадут джетпаки: испытание уже провели (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь