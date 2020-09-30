В Британии парамедикам дадут джетпаки: испытание уже провели (Видео)

Британская служба спасения сообщила, что протестировала "первый в мире реактивный костюм парамедика". С его помощью спасатели смогут добираться до труднодоступных мест за считанные минуты.

Служба скорой медицинской помощи Great North (GNAAS) и разработавшая технологию компания Gravity Industries, провели испытания реактивного костюма в национальном парке Лейк-Дистрикт.

В ходе полета, основатель Gravity Industries Ричард Браунинг за 90-секунд добрался со дна долины до места, где находился "пострадавший". Примечательно, что на преодоление этого же маршрута пешком понадобилось бы около 25 минут.

Энди Моусон, директор по операциям GNAAS, сказал, что их организация выбрала место для проведения испытаний на основании данных о вызовах и плохо представляла, как технология будет работать в реальном мире.

"Мы видели это сейчас, и это, честно говоря, потрясающе", — заявил он.

Он также подчеркнул, что в условиях пандемии развитие технологий экстренной медпомощи остается важным заданием.

"Мы думаем, что эта технология может позволить нашей команде достигать некоторых пациентов намного быстрее, чем когда-либо прежде. Во многих случаях это облегчит страдания пациента, а порой и спасет их жизни", — подчеркивает Моусон.