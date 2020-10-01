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Sony раздает подарки: какие игры бесплатно получат владельцы PlayStation 4

Sony раздает подарки: какие игры бесплатно получат владельцы PlayStation 4
08:49 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Sony объявила подборку игр, которые станут бесплатными для подписчиков PlayStation Plus в октябре.

Владельцы подписки PS Plus смогут бесплатно "овладеть" играми Need for Speed: Payback и Vampyr. Обе игры будут доступны со вторника 6 октября по понедельник 2 ноября. 

Если Вы еще не добавили Street Fighter V и PUBG: PlayerUnknown's Battlegrounds в свою библиотеку PS4, то Вам стоит поторопиться, прежде чем они выйдут из PS Plus 5 октября.

Need for Speed: Payback

Гонка Need for Speed: Payback перенесет игроков в открытый мир, в вымышленный рай для коррумпированных игроков Фортуна-Вэлли.  Вы сможете посоревноваться с уличными гонщиками, поучаствовать в захватывающих миссиях по ограблениям, в битвах на машинах, битвах с полицейскими и получите полную кастомизацию авто. 

Выбирайте из трех разных персонажей, каждый со своими уникальными навыками, настраивайте все под себя, и вперед.

Vampyr

Vampyr предложит Вам окунуться в темноту ролевой игры и отправиться в Лондон 1918 года. Вам предстоит стать доктором, который только стал вампиром. Такое противоречивое слияние двух сущностей отразилось и на игре. 

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Используйте свои сверхъестественные способности, а также созданные человеком инструменты и оружие, чтобы сражаться или спасаться бегством от сил зла и охотников на вампиров. Спасайте население города или питайтесь им, чтобы стать сильнее, но знайте... чтобы Вы не выбрали, Вас ждут последствия.

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Все по теме:

PlayStation, Sony, Технологии, Игры, Need For Speed, PlayStation 4, Техно, Vampyr.

Автор:

Телеграф
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