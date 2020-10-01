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Google официально представила два новых смартфона с 5G: характеристика новинок

Google официально представила два новых смартфона с 5G: характеристика новинок
Обновлено 17:47 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Google представила свой новый флагман Pixel 5, а также усовершенствованный Pixel 4a с поддержкой 5G.

Модели Pixel 5 и Pixel 4a 5G имеют ряд схожих характеристик и поддерживают связь 5G в двух диапазонах, но при этом отличаются в плане позиционирования.

Google Google Pixel 5

Платформа у Google Pixel 5 не топовая - Snapdragon 765G вместе с Qualcomm X52 для поддержки 5G. Также пользователи получат 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 4080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, а также новую ОС Android 11.

В отличие от более дешевого Pixel 4a, Pixel 5 имеет водонепроницаемость IPX8, обратную беспроводную зарядку, больше оперативной памяти и более прочное защитное стекло Corning Gorilla Glass 6. А вот 3,5 мм разъема для наушников - нет.

Google Google Pixel 5

6-дюймовый OLED дисплей имеет разрешение 2340×1080, соотношение сторон 19,5:9, частоту обновления 90 Гц, а также круглое отверстие для фронтальной камеры.

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 4a 5G

У новой версии Pixel 4a есть поддержка 5G и другой процессор - Snapdragon 765G. Кстати, такой же и у Pixel 5. Также у Pixel 4a 5G больше экран - 6,2-дюймовый OLED, но с тем же разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц. Емкость аккумулятора также увеличилась до 3885 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Google Pixel 4a 5G

А вот камеры у Pixel 4a 5G такие же, как у Pixel 5: 8-мегапиксельная фронталка в круглом вырезе в дисплее и основная камера с 12,2 Мп датчиком (f/1.7) с оптической и электронной стабилизацией и 16 Мп широкоугольной камерой с углом обзора 107 градусов.

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Кроме того, смартфон получил 6/128 ГБ памяти, 3,5 мм разъем для наушников, ОС Android 11, корпус из поликарбоната, NFC, стереодинамики и два микрофона.

Цена

Старшая и более компактная модель Pixel 5 поступит в продажу по цене около 19,8 тысяч грн. Модель попроще, но с более крупным дисплеем - Pixel 4a 5G - можно будет купить по цене около 14,1 тысяч грн.

Как сообщалось ранее, компания Google выпустила ОС Android 11 для телевизоров под управлением Android TV.

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Google, Характеристика, Google Pixel 5, Google Pixel 4a 5G.

Автор:

Телеграф
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