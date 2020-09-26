В сеть утекли характеристики Huawei Mate 40

Сертификация смартфона Huawei Mate 40 раскрыла основные спецификации новинки.

Пользователи заметили смартфон Huawei Mate 40 в базе данных китайского агентства TENAA.

Согласно утечке, Mate 40 оснастят 6.5-дюймовым дисплеем. Тип матрицы в документах не указан, но, с большой долей вероятности, это будет AMOLED-панель.

Также смартфон получит аккумулятор на 4000 мАч, модем 5G и стеклянный корпус со следующими габаритами - 167.8×77.1×9.95 мм. Для сравнения, актуальная модель Huawei Mate 30 немного меньше (160.8×76.1×8.4 мм).

Huawei Mate 40 еще сможет похвастаться 5-нанометровым процессором Kirin 9000. Смартфон также должны оснастить тройной основной камерой, двойной фронтальной и подэкранным сканером отпечатков пальцев.

Работать флагман из коробки будет на новой оболочке EMUI 11 c Android 11 на борту.

Как сообщалось ранее, авторитетный аналитик дал пессимистичный прогноз о будущем компании Huawei.

Кроме этого сообщалось, что у смартфона Huawei Mate 30 Pro может появиться Lite-версия.