Уже совсем скоро: Samsung анонсировал дату презентации Galaxy F41

Компания Samsung рассказала когда выйдет первый аппарат линейки смартфонов Galaxy F.

Корейский производитель опубликовал постер, согласно которому Galaxy F41 дебютирует на презентации в Индии 8 октября этого года.

Мероприятие пройдет в 17:30 по-местному времени (в 15:00 по Киеву).

Напомним, Galaxy F41 проходит под кодовым номером SM-F415F.

По слухам, новинка станет почти полной копией Galaxy M31. Смартфон получит такой же внешний вид, процессор Exynos 9611, 6/8 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной, NFC, разъем для наушников, объемный аккумулятор на 6000 мАч и основную камеру с тремя модулями, но другими датчиками. Стоить аппарат должен в районе 200-300 долларов США.

Как сообщалось ранее, недавно издание SamMobile раскрыло характеристики нового защищенного планшета Samsung Galaxy Tab Active 3. Скорее всего, Galaxy Tab Active 3 унаследует от предшественников защиту по стандарту MIL-STD 810.

Также стоит отметить, что Samsung на протяжении последних нескольких лет выпускала на рынок две недорогие линейки устройств: Galaxy M и Galaxy A, и сейчас появилась информация, что производитель скоро расширит этот список.