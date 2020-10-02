17 часов без подзарядки: НP представила новый ноутбук

Компания Hewlett-Packard представила обновленную версию ноутбука HP Spectre x360 14. Модель получила несколько заметных улучшений.

Как сообщает The Verge, ноутбук Spectre x360 14 приобрел некоторые заметные улучшения по сравнению с уже впечатляющим 13-дюймовым предшественником: дисплей с соотношением сторон 3:2, что позволило на 16% увеличить площадь экрана; четыре динамика и порт Thunderbolt 4, который расположен в одном из углов в форме ромба, поэтому вы можете подключить универсальный кабель для зарядки, передачи данных, внешних мониторов и других устройств, даже если задняя или боковые части устройства заняты. Также есть кнопка, которую вы можете нажать на клавиатуре, чтобы заблокировать веб-камеру.

Модель оснащена процессором Intel 11-го поколения.

Spectre x360 14 имеет также 34,3-сантиметровый экран из органического светодиода, а его разрешение составляет 3000х2000 пикселей.

HP заявляет, что новый ноутбук должен быть на 34 процента быстрее, чем прошлогодняя модель Spectre x360 13. Что интересно, он также имеет возможность работать в течение 17 часов без подзарядки.

Отмечается, что версия Spectre x360 с поддержкой 5G будет представлена не ранее начала следующего года. Базовая цена устройства начинается от 1199 долларов США.

А не так давно компания представила свой первый 16-дюймовый игровой ноутбук - HP Pavilion Gaming 16.