Скачать
Пятница, 02.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Азербайджан нанес "хирургический" удар по мосту между Арменией и Нагорным Карабахом (Видео)
Азербайджан нанес "хирургический" удар по мосту между Арменией и Нагорным Карабахом (Видео)
За воду будут воевать: озвучен тревожный прогноз о судьбе Крыма
За воду будут воевать: озвучен тревожный прогноз о судьбе Крыма
Слава из "НеАнгелов" показала постельное фото и раскрыла свое желание
Слава из "НеАнгелов" показала постельное фото и раскрыла свое желание
Заря узнала имя соперников по группе Лиги Европы
Заря узнала имя соперников по группе Лиги Европы

17 часов без подзарядки: НP представила новый ноутбук

17 часов без подзарядки: НP представила новый ноутбук
Обновлено 18:11 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Hewlett-Packard представила обновленную версию ноутбука HP Spectre x360 14. Модель получила несколько заметных улучшений.

Как сообщает The Verge, ноутбук Spectre x360 14 приобрел некоторые заметные улучшения по сравнению с уже впечатляющим 13-дюймовым предшественником: дисплей с соотношением сторон 3:2, что позволило на 16% увеличить площадь экрана; четыре динамика и порт Thunderbolt 4, который расположен в одном из углов в форме ромба, поэтому вы можете подключить универсальный кабель для зарядки, передачи данных, внешних мониторов и других устройств, даже если задняя или боковые части устройства заняты. Также есть кнопка, которую вы можете нажать на клавиатуре, чтобы заблокировать веб-камеру.

Модель оснащена процессором Intel 11-го поколения.

Spectre x360 14 имеет также 34,3-сантиметровый экран из органического светодиода, а его разрешение составляет 3000х2000 пикселей.

HP Spectre x360 14

HP заявляет, что новый ноутбук должен быть на 34 процента быстрее, чем прошлогодняя модель Spectre x360 13. Что интересно, он также имеет возможность работать в течение 17 часов без подзарядки.

Google официально представила два новых смартфона с 5G: характеристика новинок

Отмечается, что версия Spectre x360 с поддержкой 5G будет представлена не ранее начала следующего года. Базовая цена устройства начинается от 1199 долларов США.

А не так давно компания представила свой первый 16-дюймовый игровой ноутбук - HP Pavilion Gaming 16.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

HP, HP Spectre x360 14.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось подробное сравнение военной мощи Армении и Азербайджана
02 Курсант, которого не допустили к роковому полету на Ан-26, нарушил молчание
03 Война за Нагорный Карабах: появилась карта боев 1 октября
04 В Украине обновили зоны карантина: два города стали «красными»
05 СМИ рассказали, как уволенный со скандалом топ-чиновник "Укрзалізниці" решил стать ЖД-экспертом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинским полярникам впервые за 20 лет повысили зарплату: кого набирают на станцию &quot;Академик Вернадский&quot;
Украинским полярникам впервые за 20 лет повысили зарплату: кого набирают на станцию "Академик Вернадский"
Осенние каникулы в школах могут начаться значительно раньше: к чему готовиться
Осенние каникулы в школах могут начаться значительно раньше: к чему готовиться
В Украине прогнозируют теплую, но влажную погоду
В Украине прогнозируют теплую, но влажную погоду
17 часов без подзарядки: НP представила новый ноутбук
17 часов без подзарядки: НP представила новый ноутбук
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь