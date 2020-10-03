Сколько будет стоить iPhone 12 - известна стоимость новых смартфонов Apple

Как и ожидалось, стартовая цена составит $649 — такова стоимость базового iPhone 12 mini. Самым дорогим будет iPhone 12 Pro Max, максимальная комплектация которого обойдется вдвое (и даже больше) дороже — $1399.
В этом году у поклонников яблочной продукции будет действительно большой выбор. Пользователи смогут приобрести как компактный и недорогой аппарат, так и большой и недешевый.
Цены линейки iPhone 12
iPhone 12 mini
64 ГБ — $649
128 ГБ — $699
256 ГБ — $799
iPhone 12
64 ГБ — $749
128 ГБ — $799
256 ГБ — $899
iPhone 12 Pro
128 ГБ — $999
256 ГБ — $1099
512 ГБ — $1299
iPhone 12 Pro Max
128 ГБ — $1099
256 ГБ — $1199
512 ГБ — $1399
iPhone 12 PRICING I got
- 12 mini (5.4”) :
64GB $649
128GB $699
256GB $799
- 12 (6.1”) :
64GB $749
128GB $799
256GB $899
- 12 Pro (6.1”) :
128GB $999
256GB $1099
512GB $1299
- 12 Pro Max (6.7”) :
128GB $1099
256GB $1199
512GB $1399
— Apple RUMORs (@a_rumors1111) October 1, 2020
Ожидается, что презентация линейки состоится 13 октября. 16 октября стартует прием предзаказов, а 23 октября смартфоны появятся в магазинах.
Напомним, новинки должны получить новый процессор A14 Bionic, OLED-дисплеи и поддержку модулей 5G.