Сколько будет стоить iPhone 12 - известна стоимость новых смартфонов Apple

Несмотря на то, что дату презентации моделей iPhone 12 серии Apple еще не подтвердила, в сети появляется все больше утечек о смартфонах. В этот раз инсайдеры раскрыли стоимость новых смартфонов.

Как и ожидалось, стартовая цена составит $649 — такова стоимость базового iPhone 12 mini. Самым дорогим будет iPhone 12 Pro Max, максимальная комплектация которого обойдется вдвое (и даже больше) дороже — $1399.

В этом году у поклонников яблочной продукции будет действительно большой выбор. Пользователи смогут приобрести как компактный и недорогой аппарат, так и большой и недешевый.

Цены линейки iPhone 12

iPhone 12 mini

64 ГБ — $649

128 ГБ — $699

256 ГБ — $799

iPhone 12

64 ГБ — $749

128 ГБ — $799

256 ГБ — $899

iPhone 12 Pro

128 ГБ — $999

256 ГБ — $1099

512 ГБ — $1299

iPhone 12 Pro Max

128 ГБ — $1099

256 ГБ — $1199

512 ГБ — $1399

iPhone 12 PRICING I got - 12 mini (5.4”) :

64GB $649

128GB $699

256GB $799 - 12 (6.1”) :

64GB $749

128GB $799

256GB $899 - 12 Pro (6.1”) :

128GB $999

256GB $1099

512GB $1299 - 12 Pro Max (6.7”) :

128GB $1099

256GB $1199

512GB $1399 — Apple RUMORs (@a_rumors1111) October 1, 2020

Ожидается, что презентация линейки состоится 13 октября. 16 октября стартует прием предзаказов, а 23 октября смартфоны появятся в магазинах.

Напомним, новинки должны получить новый процессор A14 Bionic, OLED-дисплеи и поддержку модулей 5G.