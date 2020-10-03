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На страже психического здоровья: Google убрал автоматический "режим красоты" селфи в новых смартфонах

На страже психического здоровья: Google убрал автоматический "режим красоты" селфи в новых смартфонах
Обновлено 14:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Компания Google внесла некоторые изменения в фирменное приложение Google Camera, связанные с различными фильтрами и ретушью селфи.

Популярность фильтров за последние несколько лет резко возросла. Многие из нас любят экспериментировать с фильтрами и пробовать разные эффекты, но иногда такие режимы включены по умолчанию в фото-приложениях без нашего ведома.

Раньше "режим красоты", устраняющий недостатки лица и выравнивающий кожу, был включен автоматически, и многие пользователи даже не знали об этом. Но Google выяснил, что ретушируя фото, люди устанавливали слишком высокие требования к своей внешности. Проще говоря, они сравнивали себя с "идеальными" снимками, что негативно влияет на психику.

С новыми телефонами Google Pixel компания начала применять эти принципы дизайна непосредственно в приложении Camera. Начиная с Pixel 4a, новых Pixel 4a 5G и Pixel 5, параметры ретуширования лица доступны в приложении камеры, но по умолчанию отключены. В грядущем обновлении вы увидите бесплатные значки и метки для параметров ретуши лица. А если вы решите все же использовать эффекты ретуширования, вы увидите дополнительную информацию о том, как применяется каждый параметр и какие изменения он вносит в ваше изображение.

Google

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Google призывает и других производителей отключить автоматические режимы и не использовать слово "красота" в их названиях.

Напомним, на днях Google представила свои новые смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a с поддержкой 5G. Модели имеют ряд схожих характеристик, но отличаются в плане позиционирования.

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Все по теме:

Google, Селфи, Google Camera, Google Pixel 4a, Google Pixel 5, Google Pixel 4a 5G.

Автор:

Телеграф
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