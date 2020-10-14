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Во сколько украинцам обойдутся новые iPhone 12

Во сколько украинцам обойдутся новые iPhone 12
Обновлено 06:22 Сегодня Телеграф gagadget
Вечером 13 октября Apple показала четыре новые модели смартфонов. В сети появилась информация о том, сколько придется выложить за новинки украинским покупателям.

В ходе презентации компания Apple показала сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

При том ценники на новые модели для США были указаны сразу. Как и предполагалось, цены для Украины оказались слегка выше.  

Несмотря на то, что никакой информации о сроках поставки новинок на отечественный рынок пока еще не озвучено, сеть магазинов Алло назвала предположительную стоимость смартфонов в Украине. 

Так за iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым дисплеем и двойной камерой придется выложить от 22 999 гривен. 

Новый iPhone 12 с 6,1-дюймовым дисплеем и двойной камерой обойдется в сумму от 25 999 гривен

iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем и тройной камерой (+датчик LiDAR) — от 36 999 гривен

iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем и тройной камерой (+датчик LiDAR) — от 41 999 гривен

Напомним, 13 октября Apple представила четыре модели iPhone 12. Все они получили мощный процессор Apple A14 Bionic и стали первыми смартфонами компании с поддержкой 5G. 

Компания оставила в стандартной комплектации только кабель и сам смартфон, следовательно аксессуары вроде наушников и адаптеров питания придется докупать отдельно. 

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Все по теме:

Apple, iPhone, Смартфоны, iPhone 12.

Автор:

Телеграф
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